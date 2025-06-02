Παναθηναϊκός: «Προσφεύγουμε άμεσα στον εισαγγελέα κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός»

Στο Οπτικό υλικό από τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος που δημοσιοποίησε ο Ολυμπιακός, αντέδρασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.



Οι «πράσινοι» πήραν θέση πως από το βίντεο γίνεται ξεκάθαρο πως όλη η ένταση «ξεκίνησε από το εμετικό σύνθημα για την κόρη του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου», ενώ εξέφρασαν την πρόθεσή τους να προσφύγουν άμεσα στον αθλητικό δικαστή και τον αθλητικό εισαγγελέα κατά των «ερυθρόλευκων».

Αναλυτικά η θέση του Παναθηναϊκού:



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε το βίντεο της ντροπής όπου ακούγεται ξεκάθαρα ότι όλα ξεκίνησαν από το εμετικό σύνθημα για την κόρη του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Εεε, οοο φέρτε μας τη Δέσποινα για π***».



Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι ο κος Γιαννακόπουλος απευθύνεται προς την πλευρά των επισήμων λέγοντας: «δεν ακούτε, δεν ακούτε που λένε θα σου γαμ… την κόρη;», χωρίς φυσικά να υπάρξει κάποια αντίδραση ή έστω ένα νεύμα προς την κερκίδα ώστε να σταματήσουν.



Το βίντεο ξεγυμνώνει την αλήθεια και καταρρίπτει το αφήγημα στο οποίο στηρίχθηκε χθες ο επικοινωνιακός μηχανισμός για να μην καταδικάσει τα εμετικά υβριστικά συνθήματα και να αλλάξουν την αντζέντα από τα όσα αποτρόπαια συνέβησαν επάνω στο παρκέ



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προσφεύγει άμεσα στον αθλητικό δικαστή και στον αθλητικό εισαγγελέα κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για τα όσα ακούγονται στο βίντεο και για όσα αισχρά γεγονότα έλαβαν χώρα χθες το βράδυ στο ΣΕΦ.

