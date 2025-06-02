Ολυμπιακός: «Το video της ντροπής»

Οπτικό υλικό από τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος δημοσιοποίησε ο Ολυμπιακός.



Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, την οποία συνοδεύει με το «video της ντροπής 2», όπως το χαρακτηρίζει.



Σε αυτήν αναφέρεται συγκεκριμένα:



«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξεπερνά κάθε όριο.



Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τα όσα εμετικά είπε και έκανε πριν την έναρξη του 2ου τελικού της Stoiximan GBL…



Την προκλητική του συμπεριφορά από την ώρα που εισήλθε στο παρκέ, αλλά και τις απειλές του με αποδέκτη τον Πρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κ. Γιώργο Αγγελόπουλο, με αναφορά σε γενετήσια πράξη που αφορά ανήλικο μέλος της οικογένειάς του και πιο συγκεκριμένα την κόρη του.



Τις απειλές αυτές τις εκτόξευσε κατ’ επανάληψη, ακόμα και μπροστά στην εισαγγελέα, γεγονός που επίσης αποδεικνύεται από το παρακάτω».

