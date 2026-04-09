Euroleague: Πέρασμα του Ολυμπιακού από τη Σόφια, 85-89 τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην επιστροφή του Φαλ και την παρουσία του Βεζένκοφ στην πατρίδα του, ο Ολυμπιακός λύγισε τη Χάποελ με σκορ 89-85 στη Σόφια και «αγκάλιασε» την πρωτιά της Ευρωλίγκας!

Πολύ νωθρό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μπήκε με... υπερβολική χαλαρότητα και χωρίς συγκέντρωση στο παρκέ της «8888 Arena» κάνοντας πολλά και φθηνά λάθη. Μια συνθήκη που εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο η Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους τυπικά γηπεδούχους να προηγούνται με 11-0 στα πρώτα 2,5 λεπτά, αναγκάζοντας τον Γιώργο Μπαρτζώκα να καλέσει εσπευσμένα το πρώτο του τάιμ άουτ.

Το.. ρόδι για τους Πειραιώτες έσπασε ο Μιλουτίνοφ από την γραμμή των βολών (11-2), ενώ το πρώτο «ερυθρόλευκο» εντός πεδιάς καλάθι ήρθε μετά από 4:50 λεπτά αγώνα με το τρίποντο του Παπανικολάου για το 14-5! Ένα καλάθι που «αφύπνισε» τον Ολυμπιακό, ο οποίος ανέβασε κατακόρυφα την επίδοσή του και στις δύο άκρες του παρκέ. Παίζοντας εκπληκτική άμυνα και «κλειδώνοντας» τα επιθετικά ατού των Ισραηλινών, οι πρωταθλητές Ελλάδας έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 15-0 σερί χάρη στα καλάθια των Ντόρσεϊ, Χολ, Τζόσεφ και Γουόρντ, προσπερνώντας για το 20-16 στο 9'! Ο Μπράιαντ σταμάτησε την επιθετική δυστοκία της Χάποελ, προτού ο Ντόρσεϊ με υπέροχο fade away διαμορφώσει το 22-18 της περιόδου.

Με μαζεμένα καλάθια του Τάιλερ και του Τζόσεφ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο +4 (25-29) στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Έκτοτε, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό και εντυπωσιακό μπρα-ντε-φερ, με πολλά τρίποντα, δέκα εναλλαγές στο σκορ και συνολικά τέσσερις ισοπαλίες, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί πάνω από τους 3 πόντους! Την ίδια στιγμή, ο Μουσταφά Φαλ πάτησε παρκέ μετά από 10 μήνες, προσφέροντας λύσεις με 3 ασίστ, ένα ριμπάουντ και ισάριθμα μπλοκ!

Νικητής σε αυτό το επιθετικό κρεσέντο των δύο ομάδων βγήκε ο Ολυμπιακός, με τον Ντόρσεϊ να πετυχαίνει ένα μεγάλο... τετράποντο στο 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος, τους Ισραηλινούς να κάνουν βήματα και τον Χολ να πετυχαίνει ένα απίθανο alley oop κάρφωμα από τη μαγική ασίστ του Γουόκαπ με τη λήξη της περιόδου, γράφοντας το 48-51 του πρώτου ημιχρόνου!

Με τους πρώτους πόντους του Βεζένκοφ στο ματς ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο, με τον Ολυμπιακό να επιλέγει στα πρώτα λεπτά της περιόδου να «ταΐζει» διαρκώς τον Μιλουτίνοφ στην αντίπαλη ρακέτα, έχοντας το πλεονέκτημα έναντι του Γουέινραϊτ. Πράγματι, η εν λόγω στόχευση απέδωσε «καρπούς», με τους «Μίλου», Σάσα και Ντόρσεϊ να βρίσκουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι για το 63-58 στο 25ο λεπτό. Οι Μάλκολμ, Μπράιαντ και Μπλέικνι απάντησαν για τη Χάποελ ισοφαρίζοντας σε 67-67 τρία λεπτά αργότερα, με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει ένα παλικαρίσιο γκολ-φάουλ απέναντι σε δύο αντιπάλους, προτού ακολουθήσει το τρίποντο του Παπανικολάου για το «ερυθρόλευκο» +6 και το 73-67 της περιόδου.

Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός:

Μάλιστα, ο αρχηγός των Πειραιωτών με ένα ακόμη τρίποντο στο πρώτο λεπτό του τέταρτου δεκαλέπτου έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7 και το 76-69. Η συνέχεια, ωστόσο, δεν ήταν ανάλογη για τον Ολυμπιακό, ο οποίος «κόλλησε» επιθετικά και η Χάποελ κατάφερε με τους Μπλέικνι και Οντιάσι να μειώσουν στον πόντο για το 78-71 στο 34ο λεπτό. Η είσοδος του Φαλ στο παρκέ έδωσε ώθηση τους τυπικά φιλοξενούμενους και στις δύο πλευρές του παρκέ, με αποτέλεσμα οι Πίτερς, Τζόσεφ και Ντόρσεϊ να κάνουν το 84-79 δύο λεπτά αργότερα. Παρά τις όποιες προσπάθειες των Ισραηλινών, ο Ολυμπιακός δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα και με κρίσιμο καλάθι του Πίτερς έπειτα από δικό του επιθετικό ριμπάουντ, έγραψε το 88-84 στα 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, φτάνοντας τελικώς στο σπουδαίο ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 89-85!



Τα δεκάλεπτα: 18-22, 48-51, 67-73, 85-89.

