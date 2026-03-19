Τα εύκολα... δύσκολα κατάφερε να κάνει η ΑΕΚ, η οποία υπέστη την ήττα με 2-0 στην έδρα της από την Τσέλιε, αλλά τελικά προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Conference League, καθώς είχε νικήσει στο πρώτο ματς με 0-4.

Στο μυαλό του κόουτς:

Σχηματισμό 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, ενώ στο δεξί άκρο ήταν ο Ρότα και στο αριστερό ο Πήλιος. Στα χαφ οι Μαρίν και Πινέδα, με τον Κουτέσα (αριστερά) και τον Γκατσίνοβιτς (δεξιά) να κινούνται στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ ο Κοϊτά είχε ρόλο περιφερειακού πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιόβιτς.

Διάταξη 4-3-3 από τον Βίτορ Καμπέλος για την Τσέλιε. Στο τέρμα ο Σλούγκα, με στόπερ τους Τουτισκίνας και Βουκλίσεβιτς και στις θέσεις των μπακ οι Χουάνχο Νιέτο αριστερά και Μπέιγκερ δεξιά. Σε ρόλο αμυντικού χαφ ο Σέσλαρ, έχοντας εσωτερικούς μέσους τους Τσάλουσιτς και Ντάνιελ, ενώ στα φτερά οι Ιοσίφοφ (δεξιά) και Πόζεγκ Βάντσας (αριστερά), με σέντερ φορ τον Πόπλατνικ.

Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με την Τσέλιε να κρατά περισσότερο την μπάλα στα πόδια της και την ΑΕΚ να βρίσκεται σε χαμηλά μέτρα στο γήπεδο. Στο 10’ ο Πήλιος έχασε τον Ιοσίφοφ, που έκανε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να εκτελέσει από κοντά. Οι φιλοξενούμενοι έφταναν κοντά στην περιοχή της Ένωσης και στο 13’ άνοιξαν το σκορ με τον Ιοσίφοφ: ο Πήλιος έχασε ξανά τον δαιμόνιο εξτρέμ της Τσέλιε, που έκανε την κίνηση και σύγκλινε προς τα μέσα, επιχειρώντας το σουτ που κόντραρε στον Μουκουντί και κατέληξε στα δίχτυα του Στρακόσα.

Η ΑΕΚ στο 19’ απείλησε για πρώτη φορά όταν πίεσε ψηλά, ο Γκατσίνοβιτς έβαλε την κόντρα με την μπάλα να καταλήγει στον Κουτέσα, που προσποιήθηκε ωραία και έκανε το σουτ αλλά ο Σλούγκα έδιωξε σε κόρνερ. Η Τσέλιε δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ και στο 22’ είχε δοκάρι με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ, ενώ στο 28’ ο Ρέλβας έκανε καίριο κόψιμο στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε στον Ντάνιελ, του οποίου το σουτ ήταν πολύ άστοχο και έφυγε άουτ.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είχαν πολλά λάθη στις μεταβιβάσεις τους, αδυνατώντας να φτιάξουν το δικό τους καλό διάστημα στην αναμέτρηση. Η σέντρα-σουτ του Σέσλαρ στο 37’ ήταν επικίνδυνη αλλά ο Στρακόσα έλεγξε τη φάση, με τον Ρότα να προσπαθεί να απαντήσει στο 39’ όμως το σουτ του με το αριστερό μέσα από την περιοχή της Τσέλιε ήταν αδύναμο.

Τα προβλήματα για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος δεν είχαν τελειώσει και στο 42’ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2! Ανεπίτρεπτο λάθος του Ρότα, που στην περιοχή δεν μπόρεσε να απομακρύνει, ο Νιέτο έκανε το παράλληλο γύρισμα που πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Βάντσας χωρίς πρόβλημα πέτυχε το δεύτερο τέρμα των Σλοβένων. Το τελείωμα του Μαρίν στο 45’+1’ έφυγε δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Σλούγκα και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο, που ήταν με διαφορά το χειρότερο της ΑΕΚ τη φετινή σεζόν.

Ο Σλούγκα δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει το σουτ του Γκατσίνοβιτς στο 48’ με τον Νίκολιτς να προχωρά σε διπλή αλλαγή με τους Μάνταλο και Ελίασον που αντικατέστησαν τους Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα. Ο Μαρίν απείλησε με δυνατό σουτ στο 53’ αλλά ο Σλούγκα ήταν σε ετοιμότητα, διώχνοντας σε κόρνερ με την ΑΕΚ να μην επωφελείται από τη στατική φάση.

Η Ένωση δεν απειλούνται, κρατούσε την μπάλα στα πόδια της, όμως, δεν έχει καταφέρει να βρει τον τρόπο να διασπάσει ουσιαστικά την άμυνα της Τσέλιε. Ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε αισθητά και η επόμενη φάση ήρθε στο 85' με το σουτ του Βάντσας από καλή θέση, που πέρασε ωστόσο αρκετά μακριά από την εστία του Στρακόσα. Στο 90'+1' ο Σλούγκα σταμάτησε τον Γιόβιτς και κάπως έτσι η ΑΕΚ μπορεί να ηττήθηκε με 2-0, αλλά εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «8» του Conference League!

