Σπουδαίο παιχνίδι στη Μαδρίτη για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να χρησιμοποιεί τον Μάνταλο ως παρτενέρ του Πινέδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ μαζί με τον Πήλιο στο αριστερό άκρο της άμυνας είναι οι δύο αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό. Κατά τα άλλα, ο Περέιρα διατηρεί τη θέση του στο αρχικό σχήμα, με τον Μαρίν να κάθεται στον πάγκο.

Παρακολουθείστε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη του αγώνα

Θυμίζουμε πως έξι παίκτες του «δικεφάλου» είναι στο όριο καρτών και συγκεκριμένα οι Ρότα, Γιόβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Βίντα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσiα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα - Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο οι Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεβ, Πενράις, Γκατσίνοβιτς, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Κουτέσα και Ζίνι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.