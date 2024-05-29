Λογαριασμός
Conference League: «Στο πόδι» ο Πειραιάς για τον τελικό: Το αδιαχώρητο σε Πασαλιμάνι και Δημοτικό Θεατρο - Δείτε βίντεο

Φανταστικά πλάνα από Πασαλιμάνι και την πλατεία Κοραή, όπου χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δημιουργήσει τρομερή ατμόσφαιρα πριν παρακολουθήσουν τον μεγάλο τελικό του Conference League!  

Conference League: «Στο πόδι» ο Πειραιάς για τον τελικό

Στο πόδι ο Πειραιάς για το ευρωπαϊκό όνειρο του Ολυμπιακού!

Χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν συρρεύσει κατά χιλιάδες σε Πασαλιμάνι και Δημοτικό Θέατρο, όπου έχουν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες που θα δείξουν τον μεγάλο τελικό του Conference League, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα με καπνογόνα και τραγουδώντας ασταμάτητα για την αγαπημένη τους ομάδα!

Παράλληλα το αδιαχώρητο επικρατεί τόσο στην πλατεία Κοραή, όσο και στο Πασαλιμάνι.

