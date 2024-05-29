Conference League: «Στο πόδι» ο Πειραιάς για τον τελικό

Στο πόδι ο Πειραιάς για το ευρωπαϊκό όνειρο του Ολυμπιακού!

Χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» έχουν συρρεύσει κατά χιλιάδες σε Πασαλιμάνι και Δημοτικό Θέατρο, όπου έχουν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες που θα δείξουν τον μεγάλο τελικό του Conference League, δημιουργώντας τρομερή ατμόσφαιρα με καπνογόνα και τραγουδώντας ασταμάτητα για την αγαπημένη τους ομάδα!

Παράλληλα το αδιαχώρητο επικρατεί τόσο στην πλατεία Κοραή, όσο και στο Πασαλιμάνι.

