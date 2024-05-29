Conference League- Τελικός: Η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η Φιορεντίνα

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η Φιορεντίνα στην OPAP Arena και στον μεγάλο τελικό του Conference League, κόντρα στον Ολυμπιακό!

Ο Ιταλός τεχνικός, Βιτσέντσο Ιταλιάνο, επέλεξε σύστημα 4-3-3, με τον Τερατσάνο κάτω από τα δοκάρια και τους Ντοντό, Μιλένκοβιτς, Μαρτίνες Κουάρτα και τον αρχηγό Μπιράγκι, τετράδα άμυνας. Αρτούρ, Μποναβεντούρα, Μαντράγκορα ξεκινούν στον άξονα, με τον Μπελτράν να μένει στον πάγκο, ενώ οι Γκονζάλες και Κουαμέ θα έχουν ρόλους εξτρέμ, πίσω από τον πιο προωθημένο Μπελότι.

Η ενδεκάδα:

Φιορεντίνα (Βιτσέντσο Ιταλιάνο, 4-3-3): Τερατσάνο – Ντοντό, Μιλένκοβιτς, Μαρτίνες Κουάρτα, Μπιράγκι – Αρτούρ, Μποναβεντούρα, Μαντράγκορα – Γκονζάλες, Κουαμέ, Μπελότι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κρίστενσεν, Λόπεζ, Μπελτράν, Ικονέ, Ρανιέρι, Ενζολά, Ινφαντίνο, Φαραόνι, Ντάνκαν, Καγιόντε, Παρίσι και Μπαράκ.

