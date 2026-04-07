Champions League: Tιτανομαχία Ρεάλ Μαδρίτης και Μπάγερν στο «Μπερναμπέου»

Το καλύτερο ξεκινάει τώρα στο Champions League! Μετά τη συγκλονιστική φάση των «16» αρχίζουν τα προημιιτελικά με δυο ματς να διεξάγονται απόψε στις 22:00 και άλλα δυο το βράδυ της Τετάρτης (8/4) την ίδια ώρα.

Όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» εκεί όπου η Ρεάλ Μαδρίτης, θα φιλοξενήσει την Μπάγερν Μονάχου, σε μια διαχρονική τιτανομαχία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης! Οι «μερένχες» απέκλεισαν τη Μάντσεστερ Σίτι και θέλουν να συνεχίσουν την εξαιρετική παράδοσή τους επί των Βαυαρών με 4/4 προκρίσεις στις τελευταίες τους μονομαχίες και 7/10 τον 21ο αιώνα!

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 28 φορές, τις περισσότερες από κάθε άλλο ζευγάρι στις διοργανώσεις της UEFA: 13 νίκες για τη Ρεάλ, 11 για την Μπάγερν, ενώ τέσσερα παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλα.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, για τη Ρεάλ, ο Άλβαρο Αρμπελόα, δεν υπολογίζει μόνο σε Κουρτουά και Ροντρίγκο. Από την άλλη για τον Βενσάν Κομπανί στην Μπάγερν ο Χάρι Κέιν θα είναι τελικά διαθέσιμος, αφού προπονήθηκε τη Δευτέρα και ταξίδεψε με την αποστολή στη Μαδρίτη.

Tην ίδια στιγμή υπάρχει ματς με μεγάλο ενδιαφέρον, στο «Ζοσέ Αλβαλάδε». Εκεί η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, φιλοξενεί την Άρσεναλ σε ένα ζευγάρι στο οποίο οι κανονιέρηδες είναι το φαβορί. Οι δυο ομάδες κοντράρονται ξανά μετά την περσινή τους συνάντηση στο ίδιο γήπεδο, στο οποίο οι «κανονιέρηδες» είχαν επικρατήσει στη League Phase με το εμφατικό 5-1.

Στο αγωνιστικό για την Σπόρτινγκ δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Νούνο Σάντος και Φώτης Ιωαννίδης, λόγω τραυμαρισμού, ενώ αμφίβολος είναι ο Φρεσνέδα. Μεταξύ άλλων εκτός θα είναι ο Χιούλμαντ. Για την Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα έχει πολλούς παίκτες στη διάθεσή του, αφού εκτός παραμένουν οι Έζε, Χινκάπιε και Μερίνο. Ερωτηματικό αποτελεί η παρουσία των Τροσάρ, Σάκα, Τίμπερ και Μαντουέκε.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών:

Τρίτη 7/4 (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου

Σπόρτινγκ-Άρσεναλ

Τετάρτη 8/4 (22:00)

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο

Παρί - Λίβερπουλ

