Sold out το παιχνίδι ΑΕΚ-Ολυμπιακός της τελευταίας αγωνιστικής

Αμόκ στον κόσμο της ΑΕΚ. Η τρέλα που επικρατεί μετά το μεγάλο διπλό στο Φάληρο αποτυπώθηκε με τον πιο ηχηρό τρόπο: τα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Η νίκη της Κυριακής (05/04) απογείωσε τον ενθουσιασμό των φίλων της Ένωσης, οι οποίοι δεν περιορίστηκαν στους πανηγυρισμούς σε Συγγρού και Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά έσπευσαν να «κλειδώσουν» θέση για το μεγάλο παιχνίδι της 17ης Μαΐου (19:30) στην Allwyn Arena.

Όποιος επιχειρήσει πλέον να αναζητήσει εισιτήριο στην επίσημη πλατφόρμα της ΠΑΕ ΑΕΚ θα διαπιστώσει ότι η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είναι sold out, την ώρα που για τα παιχνίδια με Ράγιο Βαγιεκάνο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες θέσεις.

Η εικόνα αυτή δείχνει ξεκάθαρα τη δίψα του κόσμου της ΑΕΚ για το συγκεκριμένο ντέρμπι, το οποίο ήδη έχει αποκτήσει ξεχωριστή δυναμική και αντιμετωπίζεται ως ένα από τα πιο «καυτά» ματς της σεζόν.

