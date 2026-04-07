Η ΑΕΚ μπαίνει στη «μάχη» της Μεγάλης Τρίτης (07/04, 20:30) με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στο Final-4 του Basketball Champions League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Μπανταλόνα στο Game 2 των προημιτελικών. Με το 1-0 στη σειρά και την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη στη SUNEL Arena, η Ένωση έχει μπροστά της την πρώτη της μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά μακριά από την Αθήνα!

Η πίεση βρίσκεται πλέον ξεκάθαρα στην πλευρά των Ισπανών, που καλούνται να ισοφαρίσουν για να κρατήσουν ζωντανή τη σεζόν τους στην Ευρώπη. Η Μπανταλόνα θα έχει ξανά στη διάθεσή της τον Κάμερον Χαντ, ο οποίος επιστρέφει από μυϊκό πρόβλημα, όμως παραμένει χωρίς τους Άντε Τόμιτς, Σάιμον Μπιργκάντερ και Γκιγιέμ Βίβες, τρεις σημαντικές απουσίες που περιορίζουν τις λύσεις της στη ρακέτα και στη δημιουργία.



Από την άλλη, η ΑΕΚ ταξιδεύει με αυτοπεποίθηση, συνοχή και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, γνωρίζοντας ότι ένα καλό βράδυ μπορεί να τη στείλει στο μεγάλο ραντεβού του Final-4. Και δεν θα είναι μόνη της. Περίπου 300 οπαδοί θα βρίσκονται στις εξέδρες του Palau Municipal d'Esports de Badalona, δίνοντας «κιτρινόμαυρο» παλμό και ώθηση στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα. Ανάμεσά τους και οργανωμένες αποστολές της Original 21, που ταξίδεψαν από Αθήνα, Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Τα αγωνιστικά ζητήματα δεν λείπουν για τη «Βασίλισσα», αφού ο ΡαϊΚουάν Γκρέι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και πλέον η συμμετοχή του στο ματς θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Θυμίζουμε πως ο Αμερικανός φόργουορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί ισχίο. Την ίδια ώρα, ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, με τον πολύπειρο Λιθουανό ψηλό να έχει ενοχλήσεις στον δεξιό αχίλλειο τένοντα. Θυμίζουμε πως, εφόσον η ΑΕΚ δεν μπορέσει να «καθαρίσει» τη σειρά στην Ισπανία, τότε η πρόκριση στο Final-4 θα κριθεί σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στη SUNEL Arena στις 15 του μήνα.

Η ΑΕΚ έχει αποδείξει φέτος ότι μπορεί να σταθεί σε κάθε έδρα, σε κάθε συνθήκη. Τώρα καλείται να κάνει το βήμα που θα αλλάξει τη σεζόν της: Να τελειώσει τη σειρά, να «παγώσει» την Μπανταλόνα και να πάρει το εισιτήριο για το Final-4.

Το ραντεβού είναι μεγάλο. Η στιγμή ακόμη μεγαλύτερη. Και η ΑΕΚ πάει να τη διεκδικήσει με όλη της τη δύναμη.

