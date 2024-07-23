ΑΕΚ: Πανέτοιμη για το πρώτο βήμα - Στον επόμενο γύρο θα παίξει ο Λαμέλα

Με προπόνηση στις 19:00 στην OPAP Arena ολοκληρώνει σήμερα η ΑΕΚ την προετοιμασία για τον πρώτο αγώνα με την Ίντερ Ντ’ Εσκάλδες για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, που θα γίνει την Τετάρτη στις 21:00.



Ο Ματίας Αλμέιδα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και θα παρατάξει μια ενδεκάδα που θα έχει ως βάση την ομάδα της περασμένης περιόδου. Άλλωστε ο Έρικ Λαμέλα, ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Μόουζες Οντουμπάτζο άρχισαν μόλις αυτή την εβδομάδα προπονήσεις με τους νέους συμπαίκτες τους και όλα δείχνουν πως θα τους δούμε στον επόμενο γύρο, απέναντι στη Νόα από την Αρμενία ή την Σλιέμα από την Μάλτα.

Στρακόσα και Μπρινιόλι διεκδικούν τη θέση του τερματοφύλακα, στην άμυνα θα παίξει ο Βίντα με πιθανότατα τον Κάλενς παρτενέρ (ο Μουκουντί επέστρεψε προχθές στις προπονήσεις από έναν μικροτραυματισμό), ενώ Ρότα και Χατζισαφί θα είναι οι λογικές επιλογές στα άκρα της άμυνας. Στο κέντρο δεν είναι απίθανο να δούμε μαζί Σιμάνσκι και Γιόνσον με τον Πινέδα μπροστά τους, εκτός κι αν προτιμηθεί να παίξει μόνο ένας εκ των δύο… ξανθών μαζί με τον Μεξικανό και μπει στο βασικό σχήμα ο Λιούμπισιτς. Για τις τρεις θέσεις μπροστά ο Γκατσίνοβιτς αριστερά, ο Ελίασον δεξιά και ο Λιβάι Γκαρσία στην κορυφή έχουν τον πρώτο λόγο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.