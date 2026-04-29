Για όνομα του Θεού. Σε ένα ματς χωρίς ποδοσφαιρικούς κανόνες και άμυνες, η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε την Μπάγερν Μονάχου με 5-4 στον πρώτο ημιτελικό στο Παρίσι και πήρε ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης, για να διεκδικήσει το δεύτερο συνεχόμενο Champions League. Το ματς... δεν αντέχει κριτικής, αφού έγινε παιχνίδι αλάνας, με τις δύο ομάδες να παίζουν μόνο επίθεση και να γυρνάνε πίσω... με το ζόρι, έτσι για τα προσχήματα. Μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο η μπάλα «σφύριζε» μπροστά στις εστίες.

Το πρώτο ημίχρονο στο Παρίσι ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ρυθμός, ένταση, ωραίες ατομικές ενέργειες και πέντε γκολ σε 45 λεπτά! Η Μπάγερν μπήκε πιο επιθετικά, πήρε μέτρα στο γήπεδο και προηγήθηκε στο 17’ με τον Κέιν από την άσπρη βούλα, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ολίσε έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0, με τον Σαφόνοφ να τον σταματά σε τετ α τετ.

Η απάντηση της Παρί, όμως, ήταν άμεση και εμφατική. Οι Παριζιάνοι βρήκαν χώρους απέναντι στην ψηλά τοποθετημένη άμυνα της Μπάγερν και μέσα σε λίγα λεπτά γύρισαν το παιχνίδι. Ο Κβαρατσκέλια με την κλασική του κίνηση, μπήκε από αριστερά στην περιοχή και με ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία ισοφάρισε στο 24’, ενώ ο Ζοάο Νέβες στο 33’ έδωσε προβάδισμα με κεφαλιά.

Το ματς είχε πλέον ανοίξει πλήρως, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν σε ένα συνεχές «πάνω-κάτω». Η Μπάγερν δεν άργησε να αντιδράσει και με τον Ολίσε στο 41’ έφερε ξανά το παιχνίδι στα ίσα, ο οποίος είχε έρθει εσωτερικά, κινήθηκε κάθετα και χωρίς να μαρκάρεται από αντίπαλο εκτέλεσε για το 2-2. Κι όμως η Παρί δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, καθώς στις καθυστερήσεις κέρδισε πέναλτι για χέρι του Ντέιβις, με τον Ντεμπελέ να αναλαμβάνει την ευθύνη και να γράφει το 3-2 με δυνατή εκτέλεση.

Κι αν κάποιος πίστεψε ότι το πρώτο ημίχρονο είχε ήδη δώσει ό,τι μπορούσε αυτό το παιχνίδι, το δεύτερο μέρος ήρθε απλώς να… ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Η Παρί μπήκε με την ίδια λογική, χτυπώντας στον χώρο και εκμεταλλευόμενη κάθε αδυναμία της ψηλά στημένης άμυνας της Μπάγερν. Μέσα σε δύο λεπτά, οι Παριζιάνοι έφεραν το ματς στο 5-2, με τον Κβαρατσκέλια να τελειώνει ιδανικά τη φάση στο 56’, πριν ο Ντεμπελέ στο 58’ χτυπήσει ξανά στην κόντρα για το 5-2 με ωραία εκτέλεση στην κλειστή γωνία, που πέρασε κάτω από τα πόδια του Ουπαμεκανό και άφησε άγαλμα τον Νόιερ.

Η Μπάγερν, όμως, επέστρεψε. Με τον Κίμιχ να εκτελεί φάουλ στο 65’ και τον Ουπαμεκανό να βρίσκει όσο χρειαζόταν την μπάλα, οι Βαυαροί μείωσαν σε 5-3 και ξαναμπήκαν στο παιχνίδι. Από εκείνο το σημείο και μετά, το ματς πήρε ξανά… φωτιά. Οι Γερμανοί ανέβασαν γραμμές, πίεσαν πιο έντονα και βρήκαν χώρους, με τον Λουίς Ντίας να είναι συνεχώς μέσα στις φάσεις.

Και τελικά, στο 68’, ο Κέιν έβγαλε μια απίθανη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Ντίας έκανε το κοντρόλ και πέρασε από πάνω τον Μαρκίνιος, πριν νικήσει με τρομερή εκτέλεση τον Σαφόνοφ για το 5-4, το οποίο κατακυρώθηκε μετά τον έλεγχο του VAR. Όπως ήταν λογικό στο τελευταίο 20λεπτο ο ρυθμός έπεσε, με την τελευταία καλή στιγμή να ανήκει στην Παρί, όταν ο Μαγιουλού με ένα κεραυνό βρήκε τη συμβολή των δοκών.

