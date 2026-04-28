Δεν φαίνεται ικανή η Μονακό των προβλημάτων να απειλήσει τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν πανεύκολα 91-70 στο ΣΕΦ στο πρώτο ματς της προημιτελικής σειράς της Euroleague, μεθαύριο Πέμπτη θα διεξαχθεί το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι και θα είναι μάλλον παράδοξο η ομάδα του Μπαρτζώκα να χρειαστεί πάνω από τρία ή τέσσερα παιχνίδια για να προκριθεί στο Final-4 της Αθήνας.

Μετά από ένα ισορροπημένο και νευρικό πρώτο δεκάλεπτο, οι Πειραιώτες κυριάρχησαν απόλυτα στο παρκέ και με σύμμαχο την πολυφωνία του στην επίθεση, αλλά και την εξαιρετική του άμυνα στα τρία τελευταία δεκάλεπτα, έφτασαν με άνεση και στιλ στο ροζ φύλλο αγώνα, δείχνοντας τις... άγριες διαθέσεις τους για το συναπάντημα με την παρέα του Μάικ Τζέιμς!

Το ματς:

Ως είθισται, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα. Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να παίζουν από νωρίς με σκληράδα στην άμυνα και να ανταλλάζουν καλάθια για το αρχικό 4-4 στο 2λεπτο. Με ένα μικρό σερί δια χειρός Μπλόσομγκεϊμ και Ντιαλό, η Μονακό προηγήθηκε με 9-4 ένα λεπτό αργότερα, προτού οι «ερυθρόλευκοι» βρουν ρυθμό και με μπροστάρη τον Βεζένκοφ που πέτυχε 7 πόντους, φέρουν το ματς στην ισορροπία 13-13 στο 6ο λεπτό.

Με ένα έξυπνο φάουλ που κέρδισε ο Μάικ Τζέιμς από τον Σάσα έξω από τα 6,75μ., οι Μονεγάσκοι πήραν εκ νέου το πάνω χέρι στο σκορ (13-16), με τον Μιλουτίνοφ λίγο αργότερα να δίνει το πρώτο προβάδισμα στους Πειραιώτες μετά από δικό του φόλοου καλάθι, αλλά και την ασίστ που έδωσε σε εκείνο του Βεζένκοφ για το 17-16. Στο τελευταίο δίλεπτο, οι Ντιαλό και Οκόμπο βρήκαν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, με τον Σάσα να σκοράρει τον 11ο πόντο του και να διαμορφώνει το 19-20 της πρώτης περιόδου. Ένα διάστημα στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» ναι μεν κυριάρχησαν στον τομέα των ριμπάουντ, ωστόσο, αστόχησαν και στα πέντε σουτ τριών πόντων που επιχείρησαν.

Με την «ερυθρόλευκη» second unit να μπαίνει στο παρκέ με απόλυτη συγκέντρωση και προσήλωση σε άμυνα και επίθεση. ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, επιβάλλοντας πλήρως τον δικό του ρυθμό και τέμπο. Την αρχή έκανε ο ΜακΚίσικ που με πέντε δικούς του πόντους έγραψε το 24-23 στο 11', για να ακολουθήσουν οι μαζεμένοι πόντοι του Φουρνιέ - μεταξύ των οποίων και το πρώτο τρίποντο των γηπεδούχων στο ματς - αλλά και το όμορφο τελείωμα του Τζόσεφ για το 32-25 τρία λεπτά αργότερα! Την ίδια στιγμή, ο Ντόντα Χολ έκανε θραύση στα... μετόπισθεν, σταματώντας τους φιλοξενούμενους με τρεις εντυπωσιακές τάπες!

Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη, αφού κάποια μαζεμένα αβίαστα λάθη, αλλά και μερικές κακές επιλογές στο εμπρός μέρος του γηπέδου, επέτρεψαν στη Μονακό να με τους Οκόμπο και Ντιαλό να προσπεράσει ξανά χάρη σε ένα επιμέρους σκορ 11-3 μέσα σε ένα τρίλεπτο για το 36-35 στο 18ο λεπτό. Παρ' όλα αυτά, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα στην περίοδο, αφού οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ με δύο back-to-back τρίποντα, αλλά και με τις βολές του Τζόσεφ και το καλάθι του Έλληνα γκαρντ, οι «ερυθρόλευκοι» με ένα εντυπωσιακό σερί 10-0 στο τελευταίο δίλεπτο, πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους +9 για το 45-36!

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου κάθε άλλο επηρέασε την απόδοση των γηπεδούχων, οι οποίοι μπήκαν ακόμα πιο αποφασισμένοι στο παρκέ για να παίξουν το παιχνίδι τους και να «χτίσουν» μη αναστρέψιμες τιμές. Χάρη στην ατσάλινη και ασφυκτική τους άμυνα, αλλά και τα μεγάλα καλάθια των Ντόρσεϊ, Γούοκαπ, Πίτερς και Μιλουτίνοφ - ήταν εκτός για λίγο ο Βεζένκοφ μετά από χτύπημα στο πρόσωπο - ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο +16 και το 58-42 στο 25ο λεπτό!

Παρά το γεγονός πως το δεύτερο πεντάλεπτο της περιόδου δεν κύλησε όπως το πρώτο, μιας και ο ρυθμός έπεσε αρκετά, εντούτοις, οι Πειραιώτες κατάφεραν να βρουν απαντήσεις στο μίνι-ξέσπασμα των Μονεγάσκων και με τα τρίποντα των Πίτερς και Τζόσεφ στο τελευταίο δίλεπτο, έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +15 και το 66-51!

Με την ψυχολογία στα ύψη, το ΣΕΦ να έχει πάρει... φωτιά και τον Σάσα Βεζένκοφ να επιστρέφει στο παρκέ μετά τον τραυματισμό του, ο Ολυμπιακός μπήκε φορτσάτος στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Με τον Μιλουτίνοφ να πετυχαίνει πέντε γρήγορους πόντους και να φτάνει σε ένα πληθωρικό double-double, οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν για πρώτη φορά τη διαφορά στους 20 πόντους (71-51). Παρά τις προσπάθειες του Μάικ Τζείμς να δώσει λύσεις στην ομάδα του και να «ροκανίσει» τη διαφορά, οι γηπεδούχοι με καταιγισμό τριπόντων των Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Τζόσεφ, αλλά και το show του Χολ με μερικά εντυπωσιακά καρφώματα, έστειλαν τη διαφορά ακόμα και στο +24, πανηγυρίζοντας τελικώς τη νίκη με το τελικό 91-70!

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.