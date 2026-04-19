Η Μπάγερν Μονάχου είναι και φέτος η Πρωταθλήτρια Γερμανίας, πανηγυρίζοντας μαζί με τον κόσμο της στην Allianz Arena το 4-2 επί της Στουτγκάρδης, σε ματς που αρκούσε και ο ένας βαθμός για την κατάκτηση της κορυφής και μαθηματικά.

Έπειτα από τη νίκη (2-1) της Χόφενχαϊμ επί της Ντόρτμουντ το Σάββατο, το σύνολο του Κομπανί ήθελε απλά μια ισοπαλία, αλλά φρόντισε να πάρει το απόλυτο των βαθμών και να το κάνει και με ταχύτατη ανατροπή, αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Ο Φιούριχ στο 21’ είχε βάλει μπροστά τη Στουτγκάρδη, αλλά μέσα σε ένα 6άλεπτο ήρθαν τα πάνω – κάτω. Γκολ με προβολή από το δεύτερο δοκάρι ο Γκερέιρο στο 31’, εύκολο πλασέ ο Τζάκσον στο 33’ για το 2-1 και φοβερό σουτ με το εξωτερικό φάλτσο από τον Ντέιβις στο 37’ για το 3-1.

Ο Χάρι Κέιν μπήκε κι εκείνος σε ακόμα έναν χορό των γκολ για το 4-1 στο 52ο λεπτό και το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Αντρές στο 89’ απλά μειώνοντας για τους φιλοξενούμενους που ήταν οι… καλεσμένοι στη γιορτή της φοβερής και τρομερής Μπάγερν.



