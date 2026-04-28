Βραβεύτηκαν Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό

Λίγο πριν το τζάμπολ. οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ βραβεύτηκαν για τη συμμετοχή τους στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (28/04) τη Μονακό στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς των playoffs, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο Final 4 της Αθήνας.

Λίγο πριν το τζάμπολ της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης, το φαληρικό γήπεδο γέμισε με... βραβεία, αφού, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έδωσαν στους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ τα βραβεία για τη συμμετοχή τους στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.


Μάλιστα, ο Βούλγαρος σούπερ σταρ παρέλαβε και το τρόπαιο για την ανάδειξή του ως κορυφαίος σκόρερ της φετινής regular season.


 

