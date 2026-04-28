Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (28/04) τη Μονακό στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς των playoffs, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στο Final 4 της Αθήνας.

Made official in front of the home crowd! 👏



Sasha Vezenkov & Nikola Milutinov received their EuroLeague First Team & the Best Scorer award for Sasha too! @Olympiacos_BC pic.twitter.com/Guj3TlxkZT April 28, 2026

Λίγο πριν το τζάμπολ της σπουδαίας αυτής αναμέτρησης, το φαληρικό γήπεδο γέμισε με... βραβεία, αφού, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, έδωσαν στους Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ τα βραβεία για τη συμμετοχή τους στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης.



Μάλιστα, ο Βούλγαρος σούπερ σταρ παρέλαβε και το τρόπαιο για την ανάδειξή του ως κορυφαίος σκόρερ της φετινής regular season.





