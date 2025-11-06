Με συγκομιδή δύο βαθμών μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός είναι 31ος στη βαθμολογία της league phase του Champions league και στο -2 από την 24άδα, η οποία αποτελεί τον μεγάλο στόχο.

Με ματς ενάντια σε Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός), οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να κάνουν την υπέρβαση προκειμένου να συνεχίσουν στα νοκ άουτ, με τους αριθμούς να προβλέπουν ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα μείνει οριακά εκτός.

Σύμφωνα με τη σελίδα Football Rankings, ο Ολυμπιακός αναμένεται να τερματίσει 28ος συγκεντρώνοντας, κατά προσέγγιση, 7,56 βαθμούς, περίπου έναν λιγότερο από όσους θα χρειαστεί ο 24ος - που κατά την ίδια έρευνα, θα είναι η Πάφος.

Σε ποσοστό, οι πιθανότητες πρόκρισης του ελληνικού συλλόγου φτάνουν το 36%.

🚨 Champions League - To Secure Top 24:



🇮🇹 Juventus - 72%

🇩🇪 Leverkusen - 72%

🇩🇪 Eintracht - 51%

🇨🇾 Pafos - 49.8%



🇳🇱 PSV - 49.7%

🇪🇸 Villarreal - 40%

🇧🇪 Union SG - 38%

🇬🇷 Olympiacos - 36%



📢 Check our Page (☝️ in bio) for detailed projections of all three European competitions! pic.twitter.com/7w6PpZgZtG — Football Rankings (@FootRankings) November 6, 2025

