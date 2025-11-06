Λογαριασμός
Στον πόντο για την πρόκριση: Τι λένε οι αριθμοί για την τελική κατάταξη του Ολυμπιακού στo Champions League

Δείτε τι προβλέπει η σελίδα Football Rankings αναφορικά με την τελική κατάταξη του Ολυμπιακού στη league phase του Champions League

Ολυμπιακός

Με συγκομιδή δύο βαθμών μετά από τέσσερις αγωνιστικές, ο Ολυμπιακός είναι 31ος στη βαθμολογία της league phase του Champions league και στο -2 από την 24άδα, η οποία αποτελεί τον μεγάλο στόχο.

Με ματς ενάντια σε Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Καϊράτ Αλμάτι (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός) και Άγιαξ (εκτός), οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να κάνουν την υπέρβαση προκειμένου να συνεχίσουν στα νοκ άουτ, με τους αριθμούς να προβλέπουν ότι η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα μείνει οριακά εκτός.

Σύμφωνα με τη σελίδα Football Rankings, ο Ολυμπιακός αναμένεται να τερματίσει 28ος συγκεντρώνοντας, κατά προσέγγιση, 7,56 βαθμούς, περίπου έναν λιγότερο από όσους θα χρειαστεί ο 24ος - που κατά την ίδια έρευνα, θα είναι η Πάφος.

Σε ποσοστό, οι πιθανότητες πρόκρισης του ελληνικού συλλόγου φτάνουν το 36%.

Πηγή: sport-fm.gr

