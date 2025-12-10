Ξεκίνησε την πορεία του στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup ιδανικά και με… αύρα Μυστακίδη ο ΠΑΟΚ!



Ο νέος ιδιοκτήτης της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ βρέθηκε στο PAOK Sports Arena, έκανε δηλώσεις και… αποκάλυψε τους μεταγραφικούς του στόχους, βλέποντας παράλληλα τον «Δικέφαλο του Βορρά» να παίρνει την άνετη νίκη με 101-70 κόντρα στην σλοβάκικη Πριέβιτζα, για την 1η αγωνιστική στον όμιλό του!

Αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο, αλλά επιβάλλοντας την ανωτερότητά του στο δεύτερο, ο ΠΑΟΚ μπήκε με το δεξί στον όμιλό του και έδειξε με το… καλησπέρα τις διαθέσεις του, ενώ για την επόμενη αγωνιστική θα τεθεί αντιμέτωπος με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας (17/12, 21:30).



Κορυφαίος για τους νικητές στην αναμέτρηση ήταν ο Μέλβιν (27 πόντοι με 6/10 δίποντα και 5/8 τρίποντα, 6 ριμπ), ο οποίος πήρε σημαντικότατες βοήθειες από Ντίμσα (16 πόντοι με 3/4 τρίποντα), Τζόουνς (14π), Μουρ (9π, 6 ριμπ, 3 ασίστ) και Τζάκσον (9π, 8 ασίστ). Από την άλλη, για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Τρουσάντ, με 16 πόντους και 6 ασίστ.



Στο έτερο παιχνίδι του ομίλου για την η αγωνιστική της φάσης των «16», η Πορτογάλοι ηττήθηκαν με 94-79 στην έδρα της Μπιλμπάο.



Το ματς:



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 10-4 και με τον ΠΑΟΚ έχει σκοράρει μόνο με δύο τρίποντα των Μέλβιν, Περσίδη και με μία βολή του Ντίμσα στο πρώτο τετράλεπτο, πριν ο Μέλβιν με συνεχόμενα καλάθια του και ο Μουρ, δώσουν στους Θεσσαλονικείς το πρώτο τους προβάδισμα (13-12). Ο Κόνιαρης ισοφάρισε σε 15-15, ενώ στη συνέχεια η Πριεβίτζα έφτιαξε σερί 8-3, για να κλείσει την πρώτη περίοδο ούσα μπροστά με 23-18.

Ο Ζέλιζνακ έβαλε τους φιλοξενούμενους για πρώτη φορά στο +8 (19-27), όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και με πρωταγωνιστή του επιθετικά τον Μέλβιν, ο οποίος έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους, μείωσε σε 28-31. O Μουρ έφερε το ματς στον πόντο, ενώ το ντέρμπι συνεχίστηκε, μέχρι ο Τζόουνς να βάλει τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στο +7 (47-40). Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου, μειώνοντας για το 47-46 του πρώτου ημιχρόνου.



H Πριεβίτζα ισοφάρισε σε 49-49 με τρίποντο του Τόμας στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όμως σε εκείνο το σημείο του ματς ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό και στις δύο πλευρές του παρκέ, φτιάχνοντας εντυπωσιακό υπέρ του σερί 21-7, για να ξεφύγει με 70-59! Ο Τζόουνς με συνεχόμενα καλάθια του έβαλε τον ΠΑΟΚ στο +15 (74-59), ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Ζντοβτς να προηγείται με 74-61!

Οι Θεσσαλονικείς παρέμειναν κυρίαρχοι και στο τέταρτο δεκάλεπτο, εκτοξεύοντας την υπέρ τους διαφορά στο +26 (88-62) και μετατρέποντας τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης σε... τυπική διαδικασία, πριν πανηγυρίσουν την άνετη νίκη με το τελικό 101-70!

Τα δεκάλεπτα: 19-25, 47-46, 74-61, 101-70

