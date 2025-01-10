Το πρωτάθλημα φτάνει στην 18 η αγωνιστική και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει μέσα στις φάσεις!

Ξεκινάμε δυναμικά το Σάββατο με τη μάχη του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ανάμεσα στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και τον Άρη που ψάχνει αντίδραση, στις 20:30.

Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με τον Παναθηναϊκό να ταξιδεύει στις Σέρρες για να αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό στις 16:30. Τρεις ώρες αργότερα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Βόλο και στις 20:30 η ΑΕΚ υποδέχεται την Athens Kallithea. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με το ματς Λαμία-Ατρόμητος στις 17:00.

Η αυλαία πέφτει την Δευτέρα στις 18:00, με τις επαρχιακές κόντρες Αστέρας AKTOR-Παναιτωλικός και ΟΦΗ- Λεβαδειακός.

Και όπως πάντα, το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε πάσα στους ακροατές!

Ζήστε όλη τη δράση του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.