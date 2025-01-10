Λογαριασμός
Χαμός πάλι με Βινίσιους: Προκάλεσε τον Μαφέο, πήγε να πλακωθεί με αντιπάλους στα αποδυτήρια - Δείτε βίντεο

Στο επίκεντρο της έντασης και πάλι ο Βινίσιους, στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ

Βινίσιους

Λίγες μέρες μετά την αποβολή του στον αγώνα με τη Βαλένθια, ο Βινίσιους πρωταγωνίστησε σε ένα ακόμη επεισόδιο.

Στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ μπορεί η Ρεάλ να είχε εύκολο έργο απέναντι στη Μαγιόρκα (3-0), ωστόσο ο Βραζιλιάνος συμμετείχε και πάλι σε στιγμές έντασης. Αρχικά η κάμερα τον έπιασε να λέει συνεχώς περιπαικτικά στον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, «θα γυρίσετε σπίτι».

Στα αποδυτήρια, ο «Βίνι» λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια με αντιπάλους, αλλά ευτυχώς επενέβησαν ψυχραιμότεροι και κράτησαν τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές σε απόσταση.

Πηγή: sport-fm.gr

