Λίγες μέρες μετά την αποβολή του στον αγώνα με τη Βαλένθια, ο Βινίσιους πρωταγωνίστησε σε ένα ακόμη επεισόδιο.

Στον ημιτελικό του Σούπερ Καπ μπορεί η Ρεάλ να είχε εύκολο έργο απέναντι στη Μαγιόρκα (3-0), ωστόσο ο Βραζιλιάνος συμμετείχε και πάλι σε στιγμές έντασης. Αρχικά η κάμερα τον έπιασε να λέει συνεχώς περιπαικτικά στον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο, «θα γυρίσετε σπίτι».

Στα αποδυτήρια, ο «Βίνι» λίγο έλειψε να έρθει στα χέρια με αντιπάλους, αλλά ευτυχώς επενέβησαν ψυχραιμότεροι και κράτησαν τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές σε απόσταση.

"Eres malísimo, te vas a casa".



El pique entre Vinicius y Maffeo. #superSupercopa #DeportePlus pic.twitter.com/9UfasvuNpi — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 9, 2025

🚨EXCLUSIVA JIJANTES 👀



🎥 Así ha entrado Vinicus al túnel de vestuarios atacando a los jugadores del Mallorca una vez acabado el partido👇🏻



🔗 https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/VVD5bX22ZM — Jijantes FC (@JijantesFC) January 9, 2025

