Ηνωμένο Βασίλειο και Ολλανδία υπέγραψαν ναυτιλιακή συμφωνία συνεργασίας ύψους 3,2 δισ. δολαρίων

Οι βρετανικές και ολλανδικές δυνάμεις θα εξοπλιστούν με νέα αμφίβια μεταγωγικά πλοία στο πλαίσιο μιας ναυτικής συνεργασίας ύψους 3,2 δισ. δολαρίων που υπογράφηκε την Τρίτη, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση.

«Συνδυάζοντας τη βιομηχανική τεχνογνωσία του Ηνωμένου Βασιλείου με την εμπειρία της Ολλανδίας στον τομέα του σχεδιασμού και της ναυτιλίας, με στόχο την παροχή πλατφορμών πρώτης τάξεως για τις ελίτ αμφίβιες δυνάμεις μας, αυτή η συνεργασία θα ενισχύσει το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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