Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τη Σουηδή ομόλογό του, Μαρία Στένεργκαρντ.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπ.Εξ. στην πλατφόρμα Χ στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε ασύμμετρες απειλές.
Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
📍#NATOSummit, Ankara— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 7, 2026
FM George Gerapetritis met w/ #Sweden 🇸🇪 FM @MariaStenergard - Focus on advancing European defense & forging resilience to counter asymmetrical threats. pic.twitter.com/eMCHTxD4bc
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