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Συνάντηση Γεραπετρίτη με τη Σουηδή ομόλογό του: Ευρωπαϊκή άμυνα και ασύμμετρες απειλές στο επίκεντρο

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή

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ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τη Σουηδή ομόλογό του, Μαρία Στένεργκαρντ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπ.Εξ. στην πλατφόρμα Χ στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η προώθηση της ευρωπαϊκής άμυνας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι σε ασύμμετρες απειλές.

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών αντάλλαξαν επίσης απόψεις για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Σουηδία
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