Στα δίχτυα της αστυνομίας έπεσαν τέσσερις οδηγοί ταξί, οι οποίοι εισέπρατταν υπερβολικά κόμιστρα από τουρίστες για να τους μεταφέρουν από το Λαύριο στην Ακρόπολη, ή και σε μικρότερες διαδρομές.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πρωινές ώρες της 6-7-2026, οι τέσσερις οδηγοί ταξί ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

Όπως προέκυψε, τρεις εκ των κατηγορουμένων οδηγών για το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου - Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης», μετ' επιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, ο τέταρτος εκ των συλληφθέντων, εισέπραξε για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου - Λιμάνι Λαυρίου», συνολικού μήκους 1,5 χιλιομέτρου, το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ.

Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Πηγή: skai.gr

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