Παναθηναϊκός: Ετοιμάζει αλλαγές με ΑΕΚ ο Βιτόρια

Με μοναδικό στόχο τη νίκη, προκειμένου να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για το ντέρμπι της Κυριακής (21:30) απέναντι στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική των playoffs.

Ο Ρουί Βιτόρια φαίνεται πως ετοιμάζει αλλαγές τόσο στη διάταξη της ομάδας του, όσο και σε επίπεδο προσώπων. Μετά το 3-5-2 που δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα απέναντι στον Ολυμπιακό, ο Πορτογάλος προπονητής αναμένεται να επαναφέρει το 4-2-3-1.

Ο Λοντίγκιν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να είναι στην εστία αντί του Ντραγκόφσκι, μετά και το σοβαρό λάθος του Πολωνού στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς και Βαγιαννίδης θεωρούνται σίγουροι για τα μετόπισθεν, ενώ ο Γέντβαϊ δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο αντί του Πάλμερ-Μπράουν για τον δεύτερο στόπερ.

Ο Σιώπης θα είναι το ένα κεντρικό χαφ και ο Μαξίμοβιτς έχει προβάδισμα αντί του Τσέριν που δεν πήγε καλά απέναντι στον Ολυμπιακό. Τους δύο σε πιο δημιουργικό ρόλο θα πλαισιώνει ο Ουναΐ, ενώ στα «φτερά» θα είναι δύο εκ των Τετέ, Τζούρισιτς και Πελίστρι. Στην κορυφή της επίθεσης παίζει χωρίς… αντίπαλο ο Σβιντέρσκι, καθώς ο Ιωαννίδης μετά την αποβολή του στο Φάληρο δεν είναι διαθέσιμος.

Εκτός μάχης πέραν του αρχηγού της ομάδας είναι και οι Μπακασέτας, Κώτσιρας και Σένκεφελντ.

