Basket League: Το Περιστέρι υπέταξε την εξαντλημένη ΑΕΚ με 79-66

Η ΑΕΚ προηγήθηκε 59-61 οκτώ λεπτά πριν το τέλος του αγώνα στο Περιστέρι και μετά κατέρρευσε πλήρως, με αποτέλεσμα η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να πανηγυρίσει μία μεγάλη νίκη με τελικό σκορ 79-66 για τη Stoiximan Basket League. Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα ηττήθηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα και έχασε την ευκαιρία να μείνει στην κορυφή, ενώ το Περιστέρι συνέχισε την εξαιρετική του πορεία, με ρεκόρ πλέον τρεις νίκες και μία ήττα.

Το ματς:

Αρκετά καλός και γρήγορος ήταν ο ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα, με το Περιστέρι να μπαίνει πιο δυναμικά στο παρκέ και με τους Νίκολς και Βαν Τούμπεργκεν σε πρώτο πλάνο, να προηγείται με 8-2 και λίγο μετά με 10-5 στο πρώτο τετράλεπτο. Η είσοδος του Λεκαβίτσιους στο παιχνίδι βελτίωσε προς στιγμήν την επίθεση της ΑΕΚ, η οποία με καλάθια του Λιθουανού και του Μπάρτλεϊ, ισοφάρισε σε 14-14 στο 7ο λεπτό. Η συνέχει ωστόσο άνηκε στους γηπεδούχους, που χάρη στην καλή τους άμυνα, αλλά και τους πέντε μαζεμένους πόντους του ερχόμενου από τον πάγκο, Σι Τζέι Χάρις, έτρεξαν ένα επιμέρους σκορ 9-2 για το υπέρ τους 23-16 στο 9', με τον Κατσίβελη να διαμορφώνει το 23-19 της πρώτης περιόδου με ελεύθερο τρίποντο από την αδύναμη γωνία.

Με ακόμη ένα σουτ πίσω από τα 6,75μ., αυτή τη φορά δια χειρός Λεκαβίτσιους, η «Ένωση» μείωσε στον πόντο (23-22) στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, με τους Κακλαμανάκη και Νίκολς από τη μία και τους Κουζμίνσκας-Χαραλαμπόπουλο από την άλλη να γράφουν το 28-26 στο 14ο λεπτό. Ένα λεπτό αργότερα, μια ωραία ατομική ενέργεια του Γκρέι και ένα τρίποντο του Κατσίβελη στην επόμενη επίθεση, επέτρεψαν στους «κιτρινόμαυρους» να προσπεράσουν για πρώτη φορά στον αγώνα (30-31), με τους Καρντένας και Γιάνκοβιτς να απαντούν από την... γραμμή της φιλανθρωπίας για το 34-31 στο 17ο λεπτό.

Το «μπρα ντε φερ» συνεχίστηκε και στο τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, αφού, χαρακτηριστικό είναι πως υπήρξαν συνολικά έξι εναλλαγές προβαδίσματος σε αυτό το διάστημα! Τελικώς, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν εκείνη που βγήκε νικήτρια από τη συνθήκη αυτή, με τους γηπεδούχους να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με σκορ 43-40, παρά τις προσπάθειες του Κουζμίνσκας και τους 7 μαζεμένους πόντους στο φινάλε.

Εκρηκτικό ήταν το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου για το Περιστέρι, το οποίο εκμεταλλεύτηκε τη νωθρότητα και τα μαζεμένα λάθη της ΑΕΚ και με το κάρφωμα του Πέιν, αλλά και τα δύο τρίποντα του Αμπερκρόμπι, εκτόξευσε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +10 και το 51-41 στο 23ο λεπτό. Η «Ένωση» αντέδρασε άμεσα και με ένα γρήγορο 7-0 σερί από τα καλάθια των Σίλβα και Μπάρτλεϊ, μείωσε στους 3 (51-46), την ώρα όπου οι Βαν Τούμπεργκεν και Χάρις με δύο μεγάλα σουτ πίσω από τα 6,75μ., γράψουν το 57-50 στο 27ο λεπτό. Στο τελευταίο διάστημα του δεκαλέπτου, αμφότερες οι ομάδες επιδόθηκαν σε αρκετά λάθη και χαμένα σουτ, με τον Σίλβα να διαμορφώνει το 57-54 της περιόδου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου η ΑΕΚ με καλάθια των Χαραλαμπόπουλο, Κουζμίνσκας και Κατσίβελη προσπέρασε μετά από αρκετή ώρα στο σκορ (59-61), τρέχοντας ένα σερί 7-2 στο πρώτο δίλεπτο. Οι Περιστεριώτες απάντησαν ακόμη πιο δυναμικά, αφού με μπροστάρη τον φοβερό και τρομερό, Τάι Νίκολς, που πέτυχε 12 πόντους (!), έτρεξαν ένα εντυπωσιακό 16-0 σερί, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +14 και το 75-61 στο 36ο λεπτό!

Μια διαφορά που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη για την ΑΕΚ, η οποία χρειάστηκε έξι λεπτά για να πετύχει καλάθι, με το Περιστέρι να πανηγυρίζει μια πολύ μεγάλη και σπουδαία εντός έδρας νίκη με το τελικό 79-66.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 43-40, 57-54, 79-66.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.