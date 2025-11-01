Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο. Για την αφαίρεση τριών βαθμών από τον ΟΦΗ, λόγω των οφειλών προς τον Θανάση Παπάζογλου, ο λόγος, με την Stoiximan Super League να ανακοινώνει την εν λόγω εξέλιξη!

Βέβαια, όπως επισημαίνεται και από την πλευράς της διοργανώτριας Αρχής, σε περίπτωση που η κρητική ομάδα τακτοποιήσει την οφειλή της προς τον Έλληνα επιθετικό που υπάρχει από το 2014, τότε οι βαθμοί θα της επιστραφούν.

Πλέον, ο ΟΦΗ έχει τρεις πόντους και βρίσκεται στην προτελευταία θέση του πίνακα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:



«Ανακοινώνεται ότι σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 51/2025 απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ και αφού παρήλθε άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών που το Δικαστήριο έταξε στην ΠΑΕ Ο.Φ.Η. για την εξόφληση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης του αιτούντος Αθανασίου Παπάζογλου, από την ΠΑΕ Ο.Φ.Η. αφαιρούνται τρεις (3) βαθμοί από τον οικείο βαθμολογικό πίνακα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ιδιότητας & Μεταγραφών της ΕΠΟ (άρθρο 25 παρ. 3), αν η ΠΑΕ Ο.Φ.Η. προβεί στην εξόφληση του αιτούντος, εντός των πέντε (5) επόμενων εργάσιμων ημερών, οι εν λόγω τρεις (3) βαθμοί θα επιστραφούν».

