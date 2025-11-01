Απόλυτη πίστη αλλά και εμπιστοσύνη στην ομάδα εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του στα social media λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Μονακό που συνοδεύτηκε με άλλη μια ήττα για τους πράσινους.

«Καμία ανησυχία...

Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω από όλους, αλλά και το μάτι πρέπει να γυαλίζει.

Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Θυμίζουμε ότι οι πράσινοι ηττήθηκαν 92-84 στο Πριγκιπάτο και είναι πλέον στο 5-3 στις νίκες-ήττες στην Euroleague μέχρι τώρα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.