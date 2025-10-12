Basket League: Από το -12... στο 90-86 ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ

Σε ένα τρομερό παιχνίδι που ήταν ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκειά του, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε σπουδαία νίκη με ανατροπή επί του Παναθηναϊκού AKTOR με σκορ 90-86 στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην αρχική του πεντάδα, ενώ, ο Παναθηναϊκός επέλεξε τους Σορτς, Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς. Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ντέρμπι στο ξεκίνημά του, με τους «ερυθρόλευκους» να στοχεύουν στην αντίπαλη ρακέτα και να τροφοδοτούν τους Μιλουτίνοφ και Σάσα, την ώρα όπου οι «πράσινοι» έψαχναν διαρκώς το ανοικτό γήπεδο. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 4-1 στο πρώτο λεπτό, με τους Όσμαν και Σορτς να «χτυπούν» στο τρανζίσιον και να κάνουν το 5-4 και λίγο αργότερα το 9-7 στο 5λεπτο, με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει από την πλευρά του με σουτ πίσω από τα 6,75 μέτρα.

Κάπου εκεί, οι γηπεδούχοι ανέβασαν «στροφές» στην άμυνα και κράτησαν τους «πράσινους» χωρίς πόντο για 2,5 λεπτά. Σε αυτό το διάστημα, με γκολ-φάουλ του Βεζένκοφ και ένα ντράιβ του Νιλικίνα προηγήθηκαν με 12-9 στο 7ο λεπτό. Η είσοδος του Μήτογλου στο παρκέ, βοήθησε σημαντικά τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι και είδαν τον Έλληνα φόργουορντ να πετυχαίνει 5 σερί πόντους και τον Σορτς να ακολουθεί με 5 ακόμη και μία ασίστ στο κάρφωμα του Χουάντσο στο φινάλε, κλείνοντας έτσι την περίοδο στο +3 και το 21-18.

Εξαιρετικός ήταν ο ρυθμός στο δεύτερο δεκάλεπτο, εκεί όπου οι δύο «αιώνιοι» αντάλλαζαν διαρκώς... χτυπήματα σε ένα άκρως εντυπωσιακό μπρα ντε φερ! Με Γουόρντ, Ντόρσεϊ και Πίτερς από τη μία και τους Τολιόπουλο, Μήτογλου και Χουάντσο από την άλλη, το προβάδισμα άλλαξε πέντε φορές χέρια για το 27-26 στο 13ο λεπτό. Κάπου εκεί, έλαμψε το.. άστρο του Τολιόπουλου, με τον Έλληνα γκαρντ να πετυχαίνει 4 τρίποντα και να φτιάχνει και εκείνο του Χουάντσο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +12 και το 44-32 στο 17ο λεπτό!

Παρά το όποιο σοκ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αντέδρασε και με τους Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ και Νιλικίνα «ροκάνισε» τη διαφορά στους 6 για το 40-46 στο 19', με τον Σορτς να στοχεύει ξανά στα πόδια του Μιλουτίνοφ και να κάνει το 40-48. Στην τελευταία επίθεση του ημιχρόνου, ο Τι Τζέι Σορτς βιάστηκε να εκτελέσει, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να βρει μια ανέλπιστη επίθεση και τον Σάσα να πετυχαίνει τεράστιο buzzer beater τρίποντο από τα οκτώ μέτρα και να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 43-48. Από τα στατιστικά που ξεχώρισαν στο πρώτο 20λεπτο ήταν οι 14-3 πόντοι στον αιφνιδιασμό υπέρ του «τριφυλλιού», όπως και οι 2-10 πόντοι από λάθη αντιπάλου (5-3 τα λάθη).

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου οι δύο ομάδες έδωσαν τεράστια μάχη στο παρκέ του ΣΕΦ, με δυνατές και σκληρές μονομαχίες σε κάθε γωνιά του παρκέ για την κάθε κατοχή και το κάθε ριμπάουντ. Με τρίποντο του Ερνανγκόμεθ ξεκίνησε το δεκάλεπτο για το +8 των «πράσινων» (43-51), προτού ο Ολυμπιακός βελτιώσει την άμυνά του και με πέντε πόντους από τον Μιλουτίνοφ και τον Γουόρντ, να ισοφαρίσει στο 53-53 στο 24ο λεπτό. Με ένα σερί 4-0 δια χειρός Όσμαν, ο Παναθηναϊκός πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ, την ώρα όπου ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ απάντησαν για το πρώτο «ερυθρόλευκο» προβάδισμα μετά από ώρα και το 58-57 στο 27'.

Στο τελευταίο κομμάτι του δεκαλέπτου το ματς απέκτησε μια... άγρια ομορφιά, με διαδοχικά καλάθια εκατέρωθεν. Χουάντσο και Γιούρτσεβεν «χτύπησαν» στη ρακέτα για το 62-65, με τον Βεζένκοφ να παίρνει πάνω του την κατάσταση και με έξι πόντους στο τελευταίο δίλεπτο, να βάζει τον Ολυμπιακό σε θέση οδηγού, έστω και με βραχεία κεφαλή, για το 68-67 του δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, το παιχνίδι πήγε σε πιο αργό τέμπο, καθώς, λίγο το διακύβευμα, λίγο η κόπωση από το 30λεπτο μάχης, έφεραν το παιχνίδι σε πιο... μικρές στροφές. Ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που μπήκε αποφασισμένος στο δεκάλεπτο, με τον Ντόρσεϊ και τον Χολ να γράφουν το 76-70 στο 34ο λεπτό, την ώρα όπου ο Παναθηναϊκός έκανε 3,5 λεπτά να βρει το πρώτο του καλάθι στην περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-48, 68-67, 90-86.

