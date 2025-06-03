Γιαννακόπουλος: «Άλλοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσει το πρωτάθλημα - Δεν δεχόμαστε κεκλεισμένων»

Με μήνυμά του στο Instagram, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέφερε πως οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχιστούν οι τελικοί της Stoiximan GBL, σε αντίθεση με άλλους, ενώ, δήλωσε ξανά πως δεν είπε ποτέ ότι δεν θέλει να δει τον κ. Βούρτση και πως θα ήθελε να τον ακούσει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στους προέδρους του Ολυμπιακού, Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και στη μήνυση που κατέθεσε εναντίον τους, οι οποίοι και αναζητούνται πλέον στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Τα όσα ανέφερε:

«Το ξέρετε όλοι ότι οι δύο ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού είναι καταζητούμενοι αυτοί τη στιγμή από την Ελληνική Αστυνομία; Για όλα αυτά τα αίσχη που με κατηγορούσαν χθες live on camera. Τα υπόλοιπα στα Δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή αναζητούνται. Και ο ένας και ο άλλος.

Όπως επίσης άλλο ένα πράγμα, το ανέφερα και νωρίτερα. Εγώ δεν έχω πει ότι δεν θέλω να δω τον κύριο Βρούτση, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να τελειώσει το πρωτάθλημα. Άλλοι είναι αυτοί που δεν θέλουν να τελειώσει το πρωτάθλημα. Εγώ το μόνο που είπα είναι ότι δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι μαζί τους. Τον κ. Βρούτση να τον ακούσω. Το πρωτάθλημα πρέπει να τελειώσει, ο Παναθηναϊκός ήταν πρώτος στη βαθμολογία, ούτε κεκλεισμένων δεχόμαστε να γίνουν οι αγώνες, ούτε τίποτα τέτοιο! Το πρωτάθλημα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά, να τιμωρείται ο καθένας για τις πράξεις του και στο τέλος οι αθλητές που είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές να πανηγυρίσουν τους κόπους τους».

