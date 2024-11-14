Αυτός θα είναι ο μισθός του Δημήτρη Ιτούδη στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Στο τελικό τους στάδιο βρίσκονται οι συζητήσεις της Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Δημήτρη Ιτούδη και οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στο Ισραήλ.

Οι Ισραηλινοί εκτιμούν πως το deal είναι προ των πυλών και ο πρώην προπονητής της ΤΣΣΚΑ, της Φενέρμπαχτσε και της Εθνικής Ελλάδας θα αναλάβει την ισραηλινή ομάδα διαδεχόμενος τον Στέφανο Δέδα.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «ynet», ο Ιτούδης θα λάβει μισθό 2,7 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος τριετίας, με ένα καλό μπόνους σε περίπτωση που η Χάποελ κατακτήσει το Eurocup και εξασφαλίσει μία θέση στην Ευρωλίγκα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογος του Ισραήλ έκανε μία ισχυρή οικονομική επένδυση το καλοκαίρι με μπόλικες μεταγραφές από το «πάνω ράφι», έτσι ώστε να διεκδικήσει τον συγκεκριμένο τίτλο. Σε αυτό ακριβώς ελπίζουν στη διοίκηση ότι μπορεί να βοηθήσει ο Ιτούδης, έμπειρος από πρωταθλητισμό.

