Την παραίτησή του από τη θέση του εκπροσώπου της Super League στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ υπέβαλλε ο Αχιλλέας Μπέος μέσω επιστολής του προς τον πρόεδρο της Super League Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου και Δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε πως τα καθήκοντά του απαιτούν ολοκληρωτική αφοσίωση και ενασχόλησή του με αυτά, επομένως δεν θα μπορούσε να είναι συνεπής σε όλες τις υποχρεώσεις του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βόλου:

Η επιστολή παραίτησης

Κύριε Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του εκπροσώπου της Super League στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, καθώς τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις μου ως Δημάρχου Βόλου, απαιτούν την ολοκληρωτική αφοσίωση και ενασχόληση μου με αυτά, προκειμένου να αποδειχθώ συνεπής στις δεσμεύσεις μου έναντι των πολιτών που με τίμησαν για τρίτη συνεχή θητεία.

Αποχωρώ με την ικανοποίηση ότι στο σύντομο διάστημα της θητείας της παρούσας διοίκησης έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την πρόοδο του ποδοσφαίρου μας, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ισότιμης αντιμετώπισης των ομάδων, ως αναγκαίων όρων ανάπτυξής του.

Είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση σε όλους τους τομείς και σας βεβαιώ ότι θα είμαι αρωγός στην προσπάθεια σας για να έχουμε επιτέλους και εμείς ένα σύγχρονο, υψηλών προδιαγραφών, ελκυστικό στο φίλαθλο ποδόσφαιρο.

Με εκτίμηση, Αχιλλέας Μπέος, Δήμαρχος Βόλου.

