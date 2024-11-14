Πριμ 300.000 ευρώ δίνει ο Ηλιόπουλος στην Εθνική για νίκη επί της Αγγλίας

Ένα επιπλέον κίνητρο για νίκη απόψε επί της Αγγλίας στον μεγάλο αγώνα του Nations League στο κατάμεστο ΟΑΚΑ δίνει στην Εθνική ομάδα ο Μάριους Ηλιόπουλος.

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ έκανε γνωστό πως θα δώσει πριμ 300.000 ευρώ εφόσον η ελληνική ομάδα καταφέρει και κερδίσει το παιχνίδι και εξασφαλίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, αλλά και (πιθανότατα) τη δεύτερη ευκαιρία των μπαράζ για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ αναφέρει:

«Ο Μάριος Ηλιόπουλος και η ΑΕΚ, δεν έχουν πάψει ποτέ να τονίζουν την έμφαση που δίνουν στην έννοια του "Ευ Αγωνίζεσθαι" και δίνουν εξίσου μεγάλη σημασία στην συνολική πρόοδο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. "Καθρέφτης" της οποίας αποτελεί σε μεγάλο βαθμό η Εθνική Ομάδα.

Έτσι, η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο ιδιοκτήτης της, Μάριος Ηλιόπουλος, αποφάσισαν να πριμοδοτήσουν με το ποσό των 300 χιλιάδων ευρώ, νέα νίκη της Ελληνικής ομάδας επί της Αγγλίας, εμπνευσμένοι και από την τεράστια επιτυχία της Εθνικής μας Ομάδας με την ιστορική νίκη στο Γουέμπλεϊ, στην αντίστοιχα ιστορική αποψινή αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Η ΑΕΚ και ο διοικητικός της ηγέτης τονίζουν πως η Εθνική είναι ομάδα όλων μας, όλων των Ελλήνων. Ολοι εμπνεόμαστε από τις τελευταίες σημαντικές της επιτυχίες και θέλουμε να συμβάλλουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε σε αυτές.

Ο κ. Ηλιοπουλος θεωρεί ότι αναπόσπαστο μέλος της Εθνικής είναι και ο Τζορτζ Μπαλντοκ και η οικογένεια του που συμμετέχουν νοητα στην Ομάδα ως Σύμβολο "Ένωσης"».

