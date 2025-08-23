Λογαριασμός
Γιαννακόπουλος: «Πενταετής η ανανέωση του Μήτογλου, είναι η αγάπη μου ο Ντίνος»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για το νέο συμβόλαιο του Ντίνου Μήτογλου με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Γιαννακόπουλος με Μήτογλου

Στο νέο συμβόλαιο του Ντίνου Μήτογλου με τον Παναθηναϊκό AKTOR αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Σε live που έκανε στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» επεσήμανε ότι η νέα συνεργασία με τον διεθνή φόργουορντ θα είναι διάρκειας πέντε ετών.

«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα θα με πλάκωνε ο Παύλος», είπε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού».

Πηγή: sport-fm.gr

