Στο νέο συμβόλαιο του Ντίνου Μήτογλου με τον Παναθηναϊκό AKTOR αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Σε live που έκανε στο Instagram, ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» επεσήμανε ότι η νέα συνεργασία με τον διεθνή φόργουορντ θα είναι διάρκειας πέντε ετών.

«Η ανανέωση του Ντίνου θα είναι πενταετίας. Ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα θα με πλάκωνε ο Παύλος», είπε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού».

