Αυτή είναι η νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026/27

Τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27 παρουσίασε ο Ολυμπιακός, αποκαλύπτοντας τη φανέλα που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του στις αναμετρήσεις μακριά από το «Γ. Καραϊσκάκης».

Με κεντρικό μήνυμα «Όπου κι αν πάμε, κουβαλάμε μαζί μας τα χρώματά μας», οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν τη νέα τους εμφάνιση μέσα από μια εντυπωσιακή φωτογράφιση.

Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι ο νεοαποκτηθείς Πάμπλο Μαφέο και ο Ζέλσον Μάρτινς, οι οποίοι φόρεσαν για πρώτη φορά τη νέα εκτός έδρας φανέλα του συλλόγου.

Η εμφάνιση έχει λευκή βάση, με χαρακτηριστικές κόκκινες λεπτομέρειες στον γιακά, στα μανίκια και στους ώμους, ενώ διατηρεί τις κλασικές τρεις ρίγες της adidas. Στο στήθος δεσπόζει το έμβλημα του Ολυμπιακού με τα πέντε αστέρια, καθώς και ο βασικός χορηγός της ομάδας.

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