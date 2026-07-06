Θεαματική εκκίνηση για το AEGEAN 600 στο Αιγαίο - Βρούτσης: «Είναι ένα Παγκόσμιο αθλητικό γεγονός»

Με τον Αίολο να αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο στην προσπάθεια των πληρωμάτων να πλεύσουν στο Αιγαίο 600 non stop ναυτικά μίλια, τα 71 σκάφη που μετέχουν στο 6ο AEGEAN 600 πήραν εκκίνηση την Κυριακή 5 Ιουλίου με φόντο τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Και η φετινή εκκίνηση πρόσφερε απίθανες εικόνες που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι τυχεροί θεατές που βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Ιερού Ναού αλλά και αυτοί που συντονίστηκαν στα social media του αγώνα! Για περισσότερο από 2 ώρες, τα αγωνιστικά σκάφη, με βορειανατολικό άνεμο εντάσεως από 20 ως 25 κόμβους, γέμισαν με …αδρεναλίνη τον θαλάσσιο στίβο με τις εικόνες να αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση της Ελλάδας ανά τον κόσμο.

«Η Ελλάδα αποδεικνύει συνεχώς ότι μπορεί να αναλάβει μεγάλες διοργανώσεις και να τις ολοκληρώνει με απόλυτη επιτυχία. Σήμερα όμως δεν μιλάμε για μια τυπική αθλητική διοργάνωση. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός το οποίο ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια του αθλητισμού και έχει εθνικές διαστάσεις» σχολίασε, λίγο πριν δώσει την εκκίνηση του διεθνή αγώνα, ο Υπουργός Αθλητισμού κ. Ιωάννης Βρούτσης. «Τα καλύτερα πληρώματα στον κόσμο, τα ελληνικά σκάφη, το AIOLOS του κ. Προκοπίου και έχοντας ως καπετάνιο της διοργάνωσης τον κ. Γιάννη Μαραγκουδάκη, θα διασχίσουν τα ελληνικά νησιά μας σε όλο το Αιγαίο. Είμαστε περήφανοι για αυτόν τον αγώνα. Όλα τα πληρώματα ανυπομονούν κάθε καλοκαίρι να τρέξουν» κατέληξε ο κ. Βρούτσης, ο οποίος, στην σύντομη παραμονή του στην Olympic Marine, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους Ολυμπιονίκες Παναγιώτη Μάντη και Παύλο Καγιαλή στο σκάφος AIOLOS.

Για μια ακόμη χρονιά ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής και την Olympic Marine και με την συμμετοχή της ROLEX, ως το επίσημο ρολόι της διοργάνωσης, ετοίμασε ένα μεγάλο ιστιοπλοϊκό πάρτι στο Αιγαίο για τους 700 και πλέον ιστιοπλόους που πήραν εκκίνηση.

«Η Ελλάδα γιορτάζει κάθε μέρα στο Αιγαίο, την κοιτίδα της ιστορίας μας και της ευημερίας μας. Ο Θεός του ανέμου, ο Αίολος, μας ανταμείβει απλόχερα με αυτόν τον δυνατό αέρα και όλοι θα δοκιμαστούμε σε αυτόν τον αγώνα αντοχής και ταχύτητας. Είναι η τρίτη φορά που συμμετέχω στο AEGEAN 600 και ελπίζω να καταφέρουμε να διακριθούμε και στην φετινή διοργάνωση. Η φετινή συμμετοχή μου είναι ξεχωριστή καθώς το πρωί απέκτησα το 11ο εγγόνι μου» τόνισε γεμάτος χαμόγελο ο ιδιοκτήτης της Olympic Marine και συνδιοργανωτής του AEGEAN 600, κ. Γιώργος Προκοπίου. Από την πλευρά του ο κ. Ιωάννης Μαραγκουδάκης, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του AEGEAN 600 και Πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, ευχαρίστησε τον κ. Βρούτση «για την ψυχική αλλά και υλική συμπαράσταση στον αγώνα» αλλά και τον κ. Προκοπίου «για την διάθεση των εγκαταστάσεων της Olympic Marine για την φιλοξενία των 700 ιστιοπλόων» όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πλεύση των 71 σκαφών

Τα αγωνιστικά σκάφη ξεκίνησαν την πορεία τους από τον Ναό του Ποσειδώνα και έβαλαν πλώρη για τη Μήλο. Θα περάσουν μέσα από την Καλντέρα της Σαντορίνης και θα συνεχίσουν πλέοντας νοτιότερα προς την Κάσο. Θα αφήσουν αριστερά την Κάρπαθο και θα παραπλεύσουν Ρόδο, Κανδελιούσσα, Κω, Κάλυμνο, Φαρμακονήσι, Αγαθονήσι και την Πάτμο. Θα διασχίσουν το Ικάριο Πέλαγος, θα πλεύσουν ανάμεσα σε Μύκονο και Δήλο και, αφού περάσουν, από Γυάρο και Κέα θα τερματίσουν στο Σούνιο. Η συνολική απόσταση είναι, περίπου, 605 ν.μ. και η διαδρομή είναι σχεδιασμένη «από ιστιοπλόους για ιστιοπλόους» με στόχο να προβάλλει και να διαφημίσει τον ελληνικό ιστιοπλοϊκό στίβο. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδρομή που περιλαμβάνει διέλευση από 23 νησιά του Αιγαίου και θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες στον χώρο της ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης. Παρά την ένταση, ο αγώνας προσφέρει ένα μοναδικό πνεύμα συναδελφικότητας μεταξύ των πληρωμάτων, εντυπωσιακά τοπία και μια ισχυρή δόση αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας τόσο πριν όσο και μετά την ιστιοδρομία στην Olympic Marine στο Λαύριο. Η αυλαία του έκτου AEGEAN 600 θα πέσει με την τελετή λήξης στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου το Σάββατο 13 Ιουλίου (21.00).

Περισσότερες πληροφορίες: www.aegean600.com

Επίσημο ρολόι της διοργάνωσης η ROLEX

Η ROLEX ανέκαθεν συνδεόταν με δραστηριότητες που οδηγούνται από το πάθος, την αριστεία, την απόλυτη ακρίβεια, τη συνεχή επιδίωξη της τελειότητας και το ομαδικό πνεύμα. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Rolex θα είναι παρούσα στο AEGEAN 600 ως ΕΠΙΣΗΜΟ ΡΟΛΟΙ της διοργάνωσης. Ο αγώνας Aegean 600 είναι ένας από τους ιστιοπλοϊκούς αγώνες 600 ναυτικών μιλίων που υποστηρίζονται από τη ROLEX, ως μέρος της 71χρονης σύνδεσης της με το άθλημα της ιστιοπλοΐας. Τα πληρώματα που συμμετέχουν έχουν να αντιμετωπίσουν τις συναρπαστικές προκλήσεις και τα μοναδικά χαρακτηριστικά αυτού του αγώνα, όπως και στους ιστορικούς αγώνες Rolex Sydney Hobart Yacht Race, Rolex Fastnet Race και Rolex Middle Sea Race. Υπάρχει μια φυσική σχέση μεταξύ της ROLEX και των διεθνών ιστιοπλοϊκών αγώνων, όπου η χάραξη μιας επιτυχημένης πορείας απαιτεί αταλάντευτη δέσμευση, πλούσια εμπειρία και οξυδερκή διαίσθηση για να αντιμετωπίσει κανείς τις συνεχείς εναλλαγές του ανέμου, τα ισχυρά ρεύματα και τη δύναμη του κύματος. Η διαδρομή των 600 ναυτικών μιλίων, περικλείει το μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου Πελάγους. Το AEGEAN 600 είναι από τους πολυπληθέστερους σε συμμετοχή σκαφών με ξένη σημαία των παρόμοιων αγώνων και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την προβολή της Ελλάδας παγκοσμίως.

Το AEGEAN 600 διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Όμιλο Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ) με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Αττικής και την Olympic Marine καθώς και με τη συμβολή του Υπουργείου Τουρισμού, του Υφυπουργείου Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

H ROLEX για τρίτη συνεχή χρονιά θα είναι το επίσημο ρολόι της διοργάνωσης.

Χορηγοί του αγώνα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) και η ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως κατασκευαστές συνθετικών σχοινιών και συρματόσχοινων. Υποστηρικτές είναι η ΙΜΑ, διεθνής ένωση σκαφών MAXI, η κατασκευαστική εταιρεία ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΑΘΗΝΑΙ, η PANTAENIUS, πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία σκαφών, η TECHNOHULL, εταιρεία κατασκευής φουσκωτών & πολυεστερικών σκαφών και η X-YACHTING, εταιρεία ενοικίασης σκαφών. Επίσημος συνεργάτης μετακινήσεων θα είναι η MERCEDES-BENZ. Συνεργαζόμενος όμιλος της διοργάνωσης είναι ο Ναυτικός Όμιλος Αιγαίου με έδρα την Olympic Marine.

Επίσημοι προμηθευτές είναι οι ηλεκτρικές εξωλέμβιες μηχανές Torqeedo empowered by Yamaha, η Helly Hansen και οι μπανάνες Dole. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ, ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης καθώς και η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Επίσης τα περιοδικά Skipper on Deck, The YachtBook, Boats & Yachting Guide, Athens Riviera Journal και ο Ιστιοπλοϊκός Κόσμος. Χορηγός υπηρεσιών διαδικτύου είναι η εταιρεία Interad.



Πηγή: skai.gr

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