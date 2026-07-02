Υπό μερικό έλεγχο είναι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Βαθύλακκο του δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη, ενώ μια ακόμη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Νέα Απολλωνία.

Στο Βαθύλακκο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρων της7ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 5 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα. Το έργο της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η πυρκαγιά στη Νέα Απολλωνία ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση λίγο μετά τις 7.30 το απόγευμα.

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και επιχειρούν, 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Πηγή: skai.gr

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