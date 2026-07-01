Θεσσαλονίκη: 20χρονη μπήκε για επέμβαση σε νοσοκομείο κι έφυγε με εγκαύματα τρίτου βαθμού

Μια επέμβαση ρουτίνας κατέληξε να γίνει γολγοθάς για 20χρονη γυμνάστρια στη Θεσσαλονίκη, που στις 5 Μαΐου εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος για προγραμματισμένη αφαίρεση κύστης κόκκυγα και έφυγε με εγκαύματα τρίτου βαθμού στα πόδια, σύμφωνα με το ThessPost.gr.

Η σοβαρότητα του περιστατικού ήταν τέτοια, ώστε ακόμη και το σεντόνι πάνω στο οποίο ήταν ξαπλωμένη η κοπέλα, είχε καεί.

Η μαρτυρία 20χρονης για τα όσα έζησε, συγκλονίζει: «Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ενώ χρησιμοποιούνταν διαθερμία και είχε προηγηθεί η εφαρμογή ενός υγρού που μου προκάλεσε έντονο τσούξιμο, άρχισα ξαφνικά να νιώθω αφόρητο κάψιμο. “Γιατρέ, καίγομαι! Δεν αντέχω!” φώναζα. Ο πόνος ήταν τόσο έντονος που δεν μπορούσα να σηκώσω τα πόδια μου. Ο γιατρός με άρπαξε αμέσως από το χειρουργικό κρεβάτι για να με απομακρύνει».

«Κινδύνευσε η ζωή της»

Τα εγκαύματα που έχει υποστεί έθεσαν τη ζωή της σε κίνδυνο, δηλώνει στο ThessPost.gr ο συνήγορος υπεράσπιση της, Νικόλαος Διαλυνάς. «Κινδύνευσε η ζωή της, διότι μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της επί 4 ημέρες δεν φρόντισαν να διακομιστεί στο Παπανικολάου όπου υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα εγκαυμάτων, ως όφειλαν, ούτε την εξέτασε πλαστικός χειρουργός και μόνον κατόπιν πιέσεως του πατέρα στη Διοίκηση του Νοσοκομείου κατάφεραν να τη δει πλαστικός χειρουργός».

Μάλιστα, στην αρχή τη διαβεβαίωναν οι γιατροί ότι υπέστη έγκαυμα πρώτου βαθμού και πως σε 10 ημέρες θα ήταν μια χαρά. Η ίδια η 20χρονη ήταν αυτή που κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Νοσηλεύτρια μου είπε χαμηλόφωνα ότι είχα εγκαύματα τρίτου βαθμού»

«Την επόμενη ημέρα παρατηρούσα ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές κοιτούσαν το τραύμα μου με εμφανή ανησυχία. Κανείς όμως δεν μου έδινε ξεκάθαρες απαντήσεις. Το ίδιο απόγευμα μια έμπειρη νοσηλεύτρια με πλησίασε μαζί με μια γνωστή μου φοιτήτρια νοσηλευτικής και μου μίλησε χαμηλόφωνα, ώστε να μην ακούσουν οι υπόλοιποι. Μου είπε ότι, από την περιγραφή του περιστατικού, είχα υποστεί εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Εκείνη τη στιγμή κατέρρευσα ψυχολογικά. Άρχισα να κλαίω και να συνειδητοποιώ ότι η κατάσταση ήταν πολύ πιο σοβαρή από όσα μου είχαν πει. Λίγη ώρα αργότερα, κατά την αλλαγή των γαζών, ρώτησα ειδικευόμενο γιατρό αν τελικά πρόκειται για έγκαυμα πρώτου βαθμού. Η απάντησή του ήταν: “Πρώτου βαθμού δεν είναι. Είναι σίγουρα δεύτερου προς τρίτου βαθμού”.Τον ρώτησα επίσης για το μούδιασμα που ένιωθα στο πόδι μου. Κατά τον έλεγχο αισθητικότητας υπήρχαν σημεία όπου δεν ένιωθα καν το τσίμπημα της βελόνας. Όταν τον ρώτησα αν η αίσθηση θα επανέλθει, μου απάντησε ότι: “Δεν μπορώ να σου πω ούτε πότε ούτε αν θα επανέλθει”».

Δύο ημέρες μετά, έκανε έξι εμετούς σε μια ημέρα, αποβάλλοντας μόνο υγρά. Χρειάστηκε να της χορηγηθούν οροί, αντιεμετικά φάρμακα και να εξεταστεί από ψυχολόγο και δύο νευρολόγους. Παράλληλα, αν και από την πρώτη ημέρα την διαβεβαίωναν πως θα την δει πλαστικός χειρουργός, αυτό δεν είχε ακόμη συμβεί.

Με καθυστέρηση η εξέταση από πλαστικό χειρουργό

Ο πλαστικός χειρουργός την είδε το μεσημέρι της 8ης Μαΐου μετά από έντονη πίεση του πατέρα της προς τη διοίκηση του νοσοκομείου.

«Μετά από πιέσεις των γονέων στη διοίκηση την εξέτασε πλαστικός χειρουργός από το Νοσοκομείο Παπανικολάου ο οποίος διαπίστωσε εγκαύματα τρίτου βαθμού, έβγαλε φωτογραφίες και ζήτησε την άμεση μεταφορά στο Παπανικολάου στο Τμήμα Εγκαυμάτων. Στις 9 Μαΐου έγινε η διακομιδή και 14 Μαΐου υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για τα εγκαύματα τρίτου βαθμού και τοποθετήθηκε μόσχευμα. Περίπου 10 ημέρες μετά το χειρουργείο (22 Μαΐου) χορηγήθηκε εξιτήριο με αυστηρότατες οδηγίες. Συγκεκριμένα, δεν θα έπρεπε να εκτεθεί καθόλου στον ήλιο, πρέπει να φοράει διαρκώς μακριά ρούχα, και επιτρέπονται ελάχιστες μετακινήσεις ώστε να μπορέσει εκτός των άλλων να δέσει και το μόσχευμα», υπογραμμίζει ο κ. Διαλυνάς.

Δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να ξαναδουλέψει – «Αδυνατώ να περπατήσω, τρέχουν υγρά από τα εγκαύματα»

Η 20χρονη, που είχε κλείσει να δουλέψει σε νησί την καλοκαιρινή σεζόν, αναγκάστηκε να ακυρώσει τα σχέδια της ενώ με τα τραύματα της ανοιχτά δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να ασκήσει ξανά το επάγγελμα της ως γυμνάστρια. «Απαγορεύεται να εκτεθώ στον ήλιο αδυνατώ να περπατήσω και όπου κάθομαι λόγω των υγρών που τρέχουν από τα εγκαύματα λερώνω και το πάτωμα. Με μετακινούν όπου χρειαστεί μόνο με αυτοκίνητο.

Οι γιατροί μου είπαν ότι για τα επόμενα τουλάχιστον πέντε χρόνια, πρέπει να προσέχω από τον ήλιο, να μην γίνει κάποια επιπλοκή, να μην αποκτήσουν οι ουλές μου διαφορετικό χρώμα. Δούλευα σε ένα γυμναστήριο και αυτό με έχει πάει πίσω, δεν ξέρω πότε θα μπορέσω να ξαναδουλεψω. Αυτό το καλοκαίρι είχα κανονίσει να πάω να δουλέψω σεζόν, σε νησί, αλλά τελικά το ακύρωσα», λέει στο Thesspost.gr.

Πηγή: skai.gr

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