Αυτονομιστές αντάρτες στην επαρχία της Δυτικής Παπούα, στην ανατολική Ινδονησία, ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν Αμερικανό πιλότο, σε ένα διάδρομο προσγείωσης ενός απομονωμένου τομέα, μια επίθεση που δεν έχει επιβεβαιωθεί προς το παρόν από τις ινδονησιακές αρχές.

Ο Σέμπι Σάμπομ, ο εκπρόσωπος του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού της Δυτικής Παπούα (TPNPB), είπε ότι ο πιλότος Νίκολας Φ. Γκόσλιν παραβίασε την απαγόρευση πτήσης πολιτικών αεροσκαφών στην περιοχή, που έχουν επιβάλει οι αντάρτες. Ο TPNPB υποστηρίζει ότι τα πολιτικά αεροσκάφη παρέχουν στήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ινδονησίας εναντίον τους.

Το αεροπλάνο δέχτηκε επίθεση κατά τη στιγμή της προσγείωσής του στον τομέα του Γιαχουκίμο και ο κυβερνήτης σκοτώθηκε. Σύμφωνα με τον Σάμπομ, οι επιβάτες, που ήταν όλοι τους Παπούα, είναι σώοι.

Η Επιχειρησιακή Δύναμη που μάχεται τους αυτονομιστές στη Δυτική Παπούα ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το αεροπλάνο, ιδιοκτησίας της εταιρείας PT Associated Mission Aviation, κάηκε, όμως η τύχη του πιλότου και των επτά επιβατών παραμένει άγνωστη. Ο Γιουσούφ Σουτέζο, εκπρόσωπος της Επιχειρησιακής Δύναμης Ειρήνης του Καρτένζ είπε ότι οι αρχές θα στείλουν αύριο Παρασκευή μία ομάδα για να ερευνήσει επί τόπου την υπόθεση.

Οι αρχές θέλουν να συλλέξουν αποδείξεις και να πάρουν καταθέσεις από μάρτυρες για να καθορίσουν αν οι αντάρτες ευθύνονται για το συμβάν.

Ο υπουργός Μεταφορών της Ινδονησίας, επικαλούμενος μια τοπική πηγή, είπε ότι ο Γκόσλιν φέρεται πως είναι νεκρός, αλλά η αιτία του θανάτου του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η Ινδονησία διατηρεί ισχυρή στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Παπούα, όπου δρουν αυτονομιστές αντάρτες. Τον Φεβρουάριο, η Τζακάρτα κατηγόρησε τους αντάρτες ότι επιτέθηκαν σε εμπορικό αεροσκάφος και σκότωσαν δύο μέλη του πληρώματος, μετά την προσγείωσή του.

Η επαρχία Δυτική Παπούα (πρώην Ιριάν Τζάγια) βρίσκεται στο νησί της Νέας Γουινέας, στα βόρεια της Αυστραλίας. Μοιράζεται το νησί με το ανεξάρτητο κράτος της Παπούας-Νέας Γουινέας. Η πρώην αποικία της Ολλανδίας κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1961, όμως η γειτονική Ινδονησία την έθεσε υπό τον έλεγχό της δύο χρόνια αργότερα, υποσχόμενη ότι στο μέλλον θα διεξαχθεί δημοψήφισμα. Το 1969, περίπου χίλιοι Παπουανοί εκπρόσωποι τάχθηκαν υπέρ της παραμονής της επαρχίας στην Ινδονησία. Οι αυτονομιστές επικρίνουν συχνά αυτό το «δημοψήφισμα» και ζητούν νέες εκλογές, τις οποίες αρνείται η Τζακάρτα, υπενθυμίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν αναγνωρίσει την κυριαρχία της επί της Δυτικής Παπούας.

Πηγή: skai.gr

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