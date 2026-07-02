Αποκάλυψη ΣΚΑΪ: Πώς η τουρκική μαφία χρησιμοποιεί την Ελλάδα ως πέρασμα για τα «όπλα-φαντάσματα»

Τον φάκελο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα ανοίγει ο ΣΚΑΪ, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο μέλη εγκληματικών οργανώσεων εισέρχονται παράνομα στη χώρα, τα δίκτυα που οργανώνουν τη διακίνησή τους και τη διαδρομή των λεγόμενων «όπλων-φαντασμάτων» από την Τουρκία προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Πρόκειται για πιστές απομιμήσεις επώνυμων πιστολιών, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να ιχνηλατηθούν και, ως εκ τούτου, δυσχεραίνουν τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Γιάννη Σουλιώτη αποκαλύπτει τον πολυτελή τρόπο ζωής των ηγετικών στελεχών των οργανώσεων, που ζουν σε βίλες από την Κρήτη έως τις Κάννες.

Τον Οκτώβριο του 2025, δεκαπέντε Τούρκοι εντοπίστηκαν να διασχίζουν παράνομα τα σύνορα κοντά στο χωριό Τυχερό του Έβρου. Στις αποσκευές τους δεν βρέθηκαν μόνο λίγα προσωπικά αντικείμενα, αλλά και τρεις σάκοι που περιείχαν 147 πιστόλια και εξαρτήματα όπλων. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, είχαν αναλάβει, κατ' εντολή του διακινητή που τους μετέφερε στην Ελλάδα, να παραδώσουν τον οπλισμό σε άτομο που τους περίμενε στη χώρα.

Τα όπλα μοιάζουν εξωτερικά με πιστόλια γνωστών κατασκευαστών, όπως Glock και Browning. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για πιστά αντίγραφα ή απομιμήσεις, τα οποία στον χώρο της αστυνομίας και του οργανωμένου εγκλήματος είναι γνωστά ως «όπλα-φαντάσματα».

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα στην Ελλάδα, όπως επίσης την κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον διοικητή του αποκαλούμενου «ελληνικού FBI», Φώτη Ντουίτση, μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχουν κατασχεθεί 280 τέτοια πιστόλια, ενώ το Λιμενικό κατάσχεσε πέρυσι 61 πιστόλια μέσα σε σκάφος Τούρκου ανοικτά της Αλεξανδρούπολης.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, τα συγκεκριμένα όπλα κατασκευάζονται στην περιοχή του Ικονίου, τόσο σε νόμιμες όσο και σε παράνομες βιομηχανικές μονάδες. Ένα μικρό μέρος τους διοχετεύεται στις τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όμως ο κύριος όγκος προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η διαδρομή τους περνά συνήθως μέσω Ελλάδας και Βουλγαρίας και σε ορισμένες περιπτώσεις μέσω Ρουμανίας. Συχνά μεταφέρονται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών διεθνών μεταφορών. Το οικονομικό όφελος είναι τεράστιο: ένα όπλο που κοστίζει στην Τουρκία 200 έως 350 ευρώ μπορεί να πωληθεί στην Ευρώπη ακόμη και προς 3.000 έως 3.500 ευρώ.

Σε διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, όπου είχαν συλληφθεί τα τέλη 2024 δύο μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης, αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εντόπισαν μέσα σε βαλίτσα 49 «όπλα-φαντάσματα», όλα απομιμήσεις πιστολιών Glock.

Ο προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Εργαστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, Νίκος Τσιάτης, εξηγεί ότι χαρακτηριστικό αυτών των όπλων είναι πως πολλά φέρουν τον ίδιο σειριακό αριθμό, κάτι αδύνατο για ένα γνήσιο όπλο. Παράλληλα, απουσιάζουν οι ενδείξεις του εργοστασίου κατασκευής και τα στοιχεία που θα επέτρεπαν την ταυτοποίησή τους.

Τα γνήσια όπλα έχουν εντυπωμένα στο κλείστρο και τη λαβή το λογότυπο του εργοστασίου που τα παρήγαγε.Έχουν ακόμα χαραγμένο έναν σειριακό αριθμό, μια μοναδική ταυτότητα που αποκαλύπτει τον νόμιμο κάτοχο του όπλου.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Στα τέλη Μαρτίου, οι διωκτικές αρχές της Ισπανίας και της Βουλγαρίας, υπό τον συντονισμό της Europol, πραγματοποίησαν κοινή επιχείρηση σε Βαρκελώνη, Μάλαγα και Σόφια. Κατασχέθηκαν επτά πιστόλια τύπου «Frankenstein», αποτελούμενα από γνήσια και πλαστά εξαρτήματα, σιγαστήρες, χειροβομβίδα και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Οι 18 συλληφθέντες φέρονται να μετέφεραν όπλα από την Τουρκία προς την Καταλονία και να επέστρεφαν μεταφέροντας φορτία χασίς.

Ο επικεφαλής της ομάδας Όπλων και Εκρηκτικών της Europol, Leon Kersbergen, επισημαίνει ότι η επιχείρηση ανέδειξε τη στενή σύνδεση μεταξύ των κυκλωμάτων διακίνησης όπλων και ναρκωτικών. Όπως σημειώνει, τα συγκεκριμένα όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένοπλες επιθέσεις σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων η Ισπανία, η Γαλλία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Γερμανία.

Η διακίνηση των «όπλων-φαντασμάτων» αναδεικνύει ταυτόχρονα την ισχυρή παρουσία του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Φώτη Ντουίτση, σήμερα δραστηριοποιούνται στη χώρα περίπου πέντε έως έξι μεγάλες τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις, ενώ περίπου 500 Τούρκοι υπήκοοι κρατούνται στις ελληνικές φυλακές και σημαντικός αριθμός βρίσκεται σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.

Τα ηγετικά στελέχη των κυκλωμάτων ζουν συχνά σε πολυτελείς βίλες από την Κρήτη έως τις Κάννες και την Κυανή Ακτή, οδηγώντας πανάκριβα αυτοκίνητα. Το λαθρεμπόριο όπλων εξελίσσεται σε μία από τις πλέον κερδοφόρες δραστηριότητες των τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων.





Πηγή: skai.gr

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