Σε... μάχη για δύο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην κάλυψη ή μη της διαφοράς, εξελίσσεται η -ανεπίσημη- προεκλογική περίοδος. Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αυξάνουν τα ποσοστά τους, με το κυβερνών κόμμα ωστόσο, -τουλάχιστον στην παρούσα φάση- να διατηρεί τη διαφορά ασφαλείας στις 13 plus μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης που διενήργησε η Metron Analysis για λογαριασμό του MEGA, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει σαφή σημάδια συσπείρωσης, αυξάνοντας το ποσοστό της στο 30.4%, 1,9 μονάδες υψηλότερο σε σχέση με τη μέτρηση της ίδιας εταιρείας πριν από έναν μήνα.

Στο ίδιο μήκος κύματος δείχνει να βαδίζει και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (ΕΛ.Α.Σ.), το οποίο ανέβηκε στο 17,1%, ανεβάζοντας, επίσης, κατά 1,9 μονάδες το ποσοστό του, σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας -πάντα- εταιρείας.

Με τα τελευταία αυτά δεδομένα, δείχνει να δημιουργείται ένα δίπολο ΝΔ-ΕΛ.Α.Σ., δηλαδή μία μάχη ανάμεσα σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα, με ένα προβάδισμα 13,3 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας, έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Από εκεί και πέρα, στην 3η θέση είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, σε μεγάλη απόσταση από την... κορυφή, και ακολουθεί στην 4η θέση η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με μεγάλες, ωστόσο, απώλειες, σχεδόν 3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα της Metron Analysis.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα κόμματα, το όριο του 3% πιάνουν το ΚΚΕ με 6,2%, η Ελληνική Λύση με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,6%, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου και οριακά ΜεΡΑ25 με 3,1%.

Πώς αξιολογούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση

Στα οξύμωρα -και- της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, η αξιολόγηση της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, Σύμφωνα με τα ευρύματα της έρευνας, τόσο το έργο του πρωθυπουργού, όσο και το έργο της αντιπολίτευσης, αξιολογούνται σε υψηλά ποσοστά ως αρνητικά.

Παρόλα αυτά, ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτιμάται ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα.

Ακρίβεια και οικονομία τα βασικά προβλήματα

Σε επίπεδο προβλημάτων, η βελόνα έχει... κολλήσει στην ακρίβεια και στην οικονομία, τα οποία βεβαίως αλληλεπιδρούν. Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αξιολογεί ως το πιο σημαντικό πρόβλημα την πίεση που προκαλείται από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, γεγονός που προκύπτει συνδυαστικά από την ακρίβεια σε όλο το φάσμα των αγαθών και τους χαμηλούς -σε σχέση με τις υπόλοιπες δυτικές οικονομίες- μισθούς.

Πηγή: skai.gr

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