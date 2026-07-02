Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο πεδίο της μάχης αλλάζει τους συσχετισμούς, κυρίως αν είναι εκείνη που αποφασίζει το στόχο.

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Μία παραδοχή που ελέγχεται και προβληματίζει για το που βρισκόμαστε, αποκαλύφθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, καθώς ο Αλεξάντρ Βουκάνοβιτς, CEO μίας ουκρανικής εταιρείας που κατασκευάζει drones, αναφέρθηκε σε κάτι σοκαριστικό.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό New Scientist αποκάλυψε πως η Ουκρανία εξαπέλυσε σε δοκιμαστικό πλαίσιο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ελεγχόμενα από την Τεχνική Νοημοσύνη και όχι από ανθρώπους, μέσα στο πεδίο της μάχης.

Αυτό συνέβη πριν από δύο χρόνια, κατά τη διάρκεια ουκρανικής αντεπίθεσης, όπου ο στρατός εξαπέλυσε δέκα drones, που δεν είχαν καμία επαφή με χειριστές. Κινήθηκαν 10 χιλιόμετρα περίπου μέσα στις εχθρικές γραμμές και εκεί πέρα μπήκαν σε "terminator mode", όπως την χαρακτήρισε ο Βουκάνοβιτς. Έκοψαν, δηλαδή, κάθε επαφή με τη βάση τους, έπαυσαν να δίνουν δεδομένα και εικόνα και να λαμβάνουν εντολές.

Λειτούργησαν δηλαδή αυτόνομα, σε μία καθορισμένη περιοχή, εξολοθρεύοντας ότι βρήκαν στο σημείο αυτό. Τα πολεμικά μηχανήματα αποφάσισαν μόνα τους, με τους Ουκρανούς αξιωματικούς να μην έχουν καμία εικόνα για το τι γίνεται στο πεδίο. Έπρεπε στη συνέχεια να σηκώσουν drones παρατήρησης για να σαρώσουν την περιοχή και να δουν τι έγινε. Τότε, ήταν, που διαπίστωσαν ότι δεν είχε μείνει τίποτα ζωντανό.

Από τη στιγμή που όλο αυτό το σκηνικό επιστημονικής φαντασίας ή δυστοπίας παρουσιάστηκε στο περιοδικό επώνυμα, το πιο πιθανό είναι να είναι αλήθεια και όχι προϊόν φαντασίας. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το μέλλον; Τρία ενδεχόμενα υπάρχουν: Ή να μην πήγε καθόλου καλά, πράγμα δύσκολο. Ή να πήγε πάρα πολύ καλά, σε σημείο να τρομάξει τους Ουκρανούς και να βάλουν ακόμη και νομοθετικές ρυθμίσεις στον τομέα αυτό. Ή, τρίτον, οι Ουκρανοί να μην λένε όλη την αλήθεια για τη συγκεκριμένη δοκιμή.

Όπως και να έχει, ακόμη κι αν η πηγή είναι επώνυμη, πρόκειται για υπό έλεγχο είδηση που σύντομα θα επιβεβαιωθεί ή θα διαψευστεί.

Πηγή: skai.gr

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