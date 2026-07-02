Τουλάχιστον 258 πλοία διήλθαν από το Στενό του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα, διάστημα που περιλάμβανε και τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον δύο εμπορικών πλοίων, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης ναυτιλιακών δεδομένων Lloyd’s List Intelligence. Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα οι διελεύσεις είχαν ανέλθει σε 138 πλοία.

Οι επιθέσεις του Ιράν σε πλοία που διέρχονταν από το Στενό στις 25 και 27 Ιουνίου «φαίνεται πως έχουν ήδη ξεχαστεί», δήλωσε την Πέμπτη, στη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης, ο αρχισυντάκτης της Lloyd’s, Ρίτσαρντ Μιντ.

Ωστόσο, η ναυτιλιακή κίνηση έχει επιβραδυνθεί κάπως μετά τις επιθέσεις και εξακολουθεί να βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα προπολεμικά επίπεδα, όταν περίπου 130 πλοία την ημέρα διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ.

Παράλληλα, οι ναυτιλιακές εταιρείες καλούνται να επιλέξουν είτε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Ιράν είτε να ακολουθήσουν τη διαδρομή στα ανοικτά του Ομάν, η οποία επιτηρείται από αμερικανικές δυνάμεις. «Τίποτα σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να θεωρηθεί σταθερό», υπογράμμισε ο Μιντ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.