Τραγωδία στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου - Νέστορος στη Μεσσηνία, όπου ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, όπου είχε βρεθεί με τη μητέρα του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η 32χρονη γυναίκα, υπήκοος Αλβανίας, βρισκόταν στο χώρο των ενοικιαζόμενων για να καθαρίσει τα διαμερίσματα έχοντας μαζί και το 6χρονο παιδί της.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το παιδί διέφυγε από την προσοχή της και γύρω στις 3:15 μ.μ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα των ενοικιαζόμενων.

Αμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες για τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Πύλου και παράλληλα μέχρι να φτάσουν εκεί ξεκίνησαν προσπάθειες για ΚΑΡΠΑ χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Την προανάκριση για την διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, ενώ έχει ήδη διαταχθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: eleftheriaonline.gr

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