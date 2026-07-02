Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει ότι η χώρα του θα λάβει βοήθεια, σε ό,τι αφορά την αντιαεροπορική άμυνά της, εκ μέρους των Δυτικών συμμάχων της κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα, έπειτα από τις νέες, μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, την περασμένη νύχτα.

«Το ζήτημα της αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας πρέπει να περιλαμβάνεται στα κυριότερα αποτελέσματα που αναμένουμε. Υπό την προϋπόθεση, ασφαλώς, ότι το ΝΑΤΟ έχει ακόμη κάποια σημασία για τους συμμάχους», είπε ο Ζελένσκι κατά το καθημερινό διάγγελμά του που μεταδόθηκε μέσω ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ΟΗΕ καταδικάζει τα πλήγματα

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «καταδίκασε σθεναρά» τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, τη σφοδρότερη που έχει σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου, όπως είπε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

«Κάθε επίθεση εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών είναι μια σαφής παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε ο Ντουζαρίκ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Επανέλαβε επίσης την έκκληση του ΟΗΕ για «αποκλιμάκωση» και κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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