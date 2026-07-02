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Το NBA δοκιμάζει τη «μία βολή» στα Summer Leagues

Το NBA δοκιμάζει στα Summer Leagues τον κανονισμό της «μίας βολής», όπου κάθε φάουλ οδηγεί σε μία εκτέλεση που μπορεί να αποδώσει έως 3 πόντους, με στόχο πιο γρήγορη ροή και μικρότερη διάρκεια αγώνων

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NBA

Το NBA ετοιμάζεται να δοκιμάσει έναν νέο, πιο γρήγορο τρόπο εκτέλεσης των φάουλ στα Summer Leagues, εισάγοντας τον κανονισμό της «μίας βολής». Η λίγκα θέλει να δει πώς λειτουργεί στην πράξη ένα σύστημα που μειώνει τις διακοπές και επιταχύνει τον ρυθμό των αγώνων.

Με το νέο μοντέλο, κάθε φάουλ που σήμερα οδηγεί σε μία, δύο ή τρεις βολές, θα μετατρέπεται σε μία μόνο εκτέλεση. Αν ο παίκτης ευστοχήσει, θα αποδίδονται οι αντίστοιχοι πόντοι (1, 2 ή 3). Στα τελευταία δύο λεπτά της τέταρτης περιόδου και στην παράταση, θα ισχύει το κλασικό σύστημα των ελεύθερων βολών.

Το NBA έχει ήδη εικόνα από τη G League, όπου ο κανονισμός εφαρμόζεται από το 2019-20 και έχει βοηθήσει στη μείωση της διάρκειας των παιχνιδιών και στη βελτίωση της ροής. Τώρα, η λίγκα θέλει να δει πώς θα ανταποκριθούν οι νεαροί παίκτες και οι ομάδες των Summer Leagues, πριν αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε ευρύτερη εφαρμογή.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: NBA μπάσκετ
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