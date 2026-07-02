Η Εθνική Ελλάδος υπέστη ήττα σοκ από τη Ρουμανία με 73-66 με αποτέλεσμα να υποστεί τη δεύτερή της ήττα στον 2ο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υποχωρώντας στο 3-2.

Το αποτέλεσμα αυτό αυτή ενδέχεται να κοστίσει στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, καθώς θα το κουβαλήσει στη Β' φάση και μπορεί να βρεθεί σε δύσκολη θέση για την υπόθεση πρόκριση.

Το ματς

Η Εθνική ξεκίνησε την αναμέτρηση με κοντό σχήμα, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε τους Λαρεντζάκη, Μωραΐτη, Τολιόπουλο, Παπανικολάου και Κακλαμανάκη για την αρχική πεντάδα. Ο Λαρεντζάκης αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της «γαλανόλευκης» στα πρώτα λεπτά, σημειώνοντας επτά από τους πρώτους εννέα πόντους της ομάδας του για το 8-9. Ο ρυθμός του αγώνα παρέμεινε χαμηλός, με τις δύο ομάδες να υποπίπτουν σε αρκετά λάθη και να δυσκολεύονται να βρουν λύσεις στην επίθεση, γεγονός που διαμόρφωσε το 11-9 δύο λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου. Στα τελευταία λεπτά του δεκαλέπτου, ο ρυθμός ανέβηκε, με τους Τολιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο να ευστοχούν από την περιφέρεια και να διαμορφώνουν το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου στο 16-18.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπήκε στη δεύτερη περίοδο από εκεί όπου σταμάτησε την πρώτη. Το τρίποντο του Λαρεντζάκη και το καλάθι του Χαραλαμπόπουλου έδωσαν για πρώτη φορά προβάδισμα τεσσάρων πόντων στην Ελλάδα (21-25). Ωστόσο, η ομάδα του Μιχάι Σιλβασάν αντέδρασε άμεσα και με επιμέρους σκορ 5-0 ανέκτησε το προβάδισμα (26-25) στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Στη συνέχεια, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας και κατάφερε να χτίσει διαφορά έξι πόντων (29-35). Οι Ρουμάνοι, όμως, βρήκαν ξανά τις απαντήσεις και μείωσαν τη διαφορά, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 35-38 υπέρ της Ελλάδας.

Στην αρχή του δεύτερου μέρους οι δύο ομάδες παρουσιάστηκαν και πάλι άστοχες με τους παίκτες να παίρνουν κακές αποφάσεις στην επίθεση. Ωστόσο προϊόντος του χρόνου η «γαλανόλευκη» ξεκόλλησε. Συγκεκριμένα ακολούθησε ραψωδία τριπόντων και με απόλυτους πρωταγωνιστές τους Παπανικολάου Τολιόπουλο και Μήτρου-Λονγκ έστειλε τη διαφορά στο +14 (44-58) ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Πάραυτα οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με σερί 7-0 διαμόρφωσαν το σκορ στο 51-58.

Οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν άστοχες στα πρώτα τέσσερα λεπτά της τελευταία περιόδου, με το επιμέρους σκορ να είναι στο 3-3, μετά από τα τρίποντα των Λαρεντζάκη και Ματσιούκα και την Εθνική να διατηρεί το +7 (54-61). Το δεύτερο τρίποντο του Ματσιούλα είχε σαν αποτέλεσμα η Ρουμανία να μειώσει στο -4, αλλά ο Χαραλαμπόπουλος απάντησε με το ίδιο νόμισμα για το 57-64.

Οι δύο ομάδες μπήκαν άστοχα στην τελευταία περίοδο, με το επιμέρους σκορ στα πρώτα τέσσερα λεπτά να είναι μόλις 3-3. Τα τρίποντα των Λαρεντζάκη και Ματσιούκα διατήρησαν την Ελλάδα στο +7 (54-61). Το δεύτερο εύστοχο τρίποντο του Ματσιούκα έριξε τη διαφορά στους τέσσερις πόντους, όμως ο Χαραλαμπόπουλος απάντησε άμεσα από την περιφέρεια, διαμορφώνοντας το 57-64. Στη συνέχεια, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έμεινε για αρκετή ώρα χωρίς λύσεις στην επίθεση, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι έτρεξαν την αντεπίθεσή τους και ισοφάρισαν σε 64-64, τρία λεπτά πριν από τη λήξη. Ο Παπανικολάου έδωσε προσωρινά το προβάδισμα στην Εθνική με δίποντο για το 64-66, ωστόσο ο Τόχαταν πήρε την κατάσταση στα χέρια του, ευστοχώντας αρχικά σε τρίποντο και στη συνέχεια σε δίποντο, χαρίζοντας προβάδισμα τριών πόντων στη Ρουμανία (69-66) με ένα λεπτό να απομένει. Στα δευτερόλεπτα που απέμειναν η Εθνική προέβη και πάλι σε άστοχες επιθέσεις με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα με 73-66.

Τα δεκάλεπτα: 16-18, 35-38, 51-58, 73-66



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