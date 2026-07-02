Ξεσπά ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη με την κατάθεση τότε Αστυνομικού Διευθυντή

Βροχή ερωτήσεων από την έδρα δέχτηκε ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά καταθέτοντας στη δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορούσε να στείλει τη διμοιρία που βρισκόταν μέσα στο γήπεδο έξω για να βοηθήσει τη διμοιρία του Λυγγερίδη, καθώς ο μόνος που είχε αρμοδιότητα να συντονίζει τις διμοιρίες και να δίνει εντολές δεν ήταν εκείνος, αλλά ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττικής.

Τα όσα υποστήριξε προκάλεσαν την αγανάκτηση του πατέρα του άτυχου αστυνομικού.

«Σας το λέω εγώ υπεύθυνα και βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και στη μνήμη του παιδιού μου, ο μόνος που έχει αρμοδιότητες μέσα στο γήπεδο και στου Ρέντη είναι ο αστυνομικός διευθυντής Πειραιά. Όσες δυνάμεις πάνε στο γήπεδο είναι υπ'ευθύνη του», δήλωσε ο Θανάσης Λυγγερίδης.

Στην κατάθεσή του, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά ανέφερε ότι διευκόλυνε στην αποχώρηση τεσσάρων ατόμων, καθώς είχαν vip εισιτήρια. Ωστόσο, οι δύο από τους τέσσερις ήταν ανήλικοι και είχαν παραμείνει έως τις 4 το πρωί στο γήπεδο.

«Αυτούς τους συγκεκριμένους γιατί τους έβγαλες; Γιατί φορούσαν άσπρη μπλούζα. Με συγχωρείτε δεν μπορώ να ακούω τέτοια πράγματα από αρμόδιους, υπεύθυνους αστυνομικούς», ξέσπασε ο κος Λυγγερίδης.

Στην κατάθεσή του ο μάρτυρας ανέφερε ότι η αποχώρηση των οπαδών από το γήπεδο ήταν οργανωμένη.

«Είδε όλο το πέταλο συντεταγμένα οργανωμένα, το πώς πήραν τα πυρομαχικά δεν το γνώριζε που έπρεπε να το γνωρίζει, αυτή είναι η δουλειά του», σχολίασε ο πατέρας του άτυχου αστυνομικού.

Η δικηγόρος της οικογένειας Λυγγερίδη, Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, τονίζει πως ζητούμενο είναι το δικαστήριο, αντιλαμβανόμενο τις αντιφάσεις, να πειστεί ότι είναι αναγκαία η κλήση μαρτύρων που έχουν καταθέσει και να γίνει η κατάθεσή του κατ΄αντιπαράσταση.

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο οπότε και θα συνεχίσει την κατάθεσή του ο τότε αστυνομικός διευθυντής Πειραιά.

Πηγή: skai.gr

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