Απίστευτη Πάουλα Μπαντόσα! Η Ισπανίδα, νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, έκανε την υπέρβαση και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε ημιτελικό Grand Slam, καθώς έφτασε στα ημιτελικά του Australian Open.

Η 27χρονη τενίστρια, σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά, επικράτησε της Αμερικανίδας Κόκο Γκοφ (Νο.3) με 7-5, 6-4 σε 1 ώρα και 43 λεπτά και θα περιμένει στα ημιτελικά του Australian Open τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία, Νο 1) και την Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα (Ρωσία, Νο 32).

Ήταν η πρώτη της νίκη κόντρα σε παίκτρια του Top 10 σε Grand Slam και με το αποτέλεσμα αυτό σφραγίζει την επιστροφή της στην πρώτη δεκάδα του κόσμου, αν και ήταν στο Νο.140 πριν την έναρξη του περσινού Roland Garros!

«Πριν έναν χρόνο δεν ήξερα αν θα έπρεπε να αποσυρθώ λόγω ενός σοβαρού τραυματισμού και τώρα είμαι στα ημιτελικά. Δεν το περίμενα με τίποτα να βρίσκομαι εδώ», δήλωσε πανευτυχής και συγκινημένη η Μπαντόσα.

