Conference League: Οριστικά στο Ελσίνκι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βίκινγκουρ στις 13/2

Στη «Bolt Arena» του Ελσίνκι θα διεξαχθεί ο πρώτος αγώνας του Παναθηναϊκού με την Ελσίνκι για τα play off εισόδου στους «16» του Conference League όπως ανακοίνωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της η UEFA το βράδυ της Δευτέρας (20/1).

Η ισλανδική ομάδα είχε εδώ και καιρό «θέμα» με την έδρα του αγώνα, καθότι το γήπεδο στο οποίο έδωσε τους αγώνες της League Phase (Kopavogsvollur») δεν πληροί τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Η προηγούμενη επιλογή της, το γήπεδο της Νόρτζελαντ στη Δανία «κόπηκε», διότι η UEFA δεν ήθελε την ίδια μέρα να γίνουν στη Δανία δύο αγώνες (παίζει και η Κοπεγχάγη με τη Χαϊντενχάιμ) και έτσι οι Ισλανδοί κατέληξαν στην επιλογή της «Bolt Arena» στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, το οποίο διαθέτει συνθετικό τάπητα (όπως επιθυμούσαν) και είχε φιλοξενήσει τους εντός έδρας αγώνες της Ελσίνκι στο εφετινό Conference League.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

