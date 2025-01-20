Με οδηγούς τους Τζέριαν Γκραντ (18π, 4/6τρίπ.) στο πρώτο ημίχρονο και Τσέντι Όσμαν (18π.) στο δεύτερο μέρος και τον Κώστα Σλούκα καθοριστικό στο φινάλε (9 σερί πόντους, απ’ τους 12 που μέτρησε στον αγώνα), ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό με 78-72 στο μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» της 15ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League, συνέχισε το απόλυτο των νικών του στο πρωτάθλημα και επί της ουσίας «αγκάλιασε» το πλεονέκτημα της έδρας έως τους τελικούς.

Παρά τα πολλά προβλήματα και κομβικές απουσίες του στους «ψηλούς» (Μήτογλου, Κώστας Αντετοκούνμπο και βεβαίως Ματίας Λεσόρ) που έγιναν ακόμη μεγαλύτερα με τον τραυματισμό του Γιούρτσεβεν στην πρώτη περίοδο (κάκωση στον δεξιό άκρο πόδα και εκτός αγώνα) οι «πράσινοι» άντεξαν ως το τέλος και πήραν μία πολύ μεγάλη νίκη που τους κράτησε στην κορυφή της Greek Basketball League.

