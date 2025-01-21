Ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (20/01) μετά από αρκετές ώρες η συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Ματίας Αλμέιδα στα Σπάτα. Λευκός καπνός, ωστόσο, δεν υπήρξε αναφορικά με το τι μέλλει γενέσθαι με το μέλλον του Αργεντινού τεχνικού στον πάγκο της AEK…



Ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ και ο 51χρονος κόουτς συζήτησαν στον απόηχο των δηλώσεων του δεύτερου μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τον Αλμέιδα να αναλύει στον κ. Ηλιόπουλου όλα όσα είπε το βράδυ της Κυριακής, ενώ του εξήγησε με λεπτομέρειες τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει.

Όπως προαναφέραμε, ωστόσο,. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα αύριο, Τρίτη (21/01), θα υπάρξει νέα συνάντηση κορυφής, στην οποία και αναμένεται πια να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ.Σε κάθε περίπτωση, Ηλιόπουλος και Αλμέιδα συμφώνησαν να μην υπάρξουν διαρροές και ό,τι γνωστοποιηθεί, να γίνει μόνο με επίσημο τρόπο.

